Selim Akın kimdir, ne iş yapıyor? Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın kaç yaşında, nereli?

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın gözaltına alındı. Gelişmenin ardından Selim Akın’ın hayatı, eğitim geçmişi ve iş dünyasındaki görevleri merak konusu oldu. Peki, Selim Akın kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında ve nereli? İşte Selim Akın hakkında paylaşılan bilgiler.

HAMDI AKIN’IN OĞLU SELİM AKIN KİMDİR?

Selim Akın, iş insanı Hamdi Akın’ın oğlu ve Akfen Holding bünyesinde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan bir iş insanıdır. Eğitimini İngiltere’de tamamlayan Akın, 2006 yılında Surrey Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından Türkiye’ye dönerek iş hayatına adım attı.

Akfen Holding bünyesinde farklı şirketlerde görev alan Selim Akın, altyapı, inşaat ve enerji sektörlerinde çalıştı. Ocak 2020 itibarıyla Akfen Holding CEO’luğu görevini üstlendi. Ayrıca Akfen İnşaat ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bünyesinde yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürüttü.

SELİM AKIN NE İŞ YAPIYOR?

Selim Akın, Akfen Holding bünyesinde üst düzey yöneticilik yapan bir iş insanıdır. Ocak 2020 itibarıyla Akfen Holding CEO’su olarak görev üstlenen Akın, şirketin yönetiminde sorumluluk aldı.

Akın’ın görevleri arasında Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanlığı ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Yönetim Kurulu Başkanlığı da bulunuyor. İş hayatının yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da üyelikleri bulunan Selim Akın, TÜSİAD, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde yer alıyor.

SELİM AKIN KAÇ YAŞINDA?

Selim Akın’ın doğum tarihi ve yaşı hakkında verilen bilgilerde kesin bir tarih yer almıyor.

SELİM AKIN NERELİ?

Selim Akın’ın nereli olduğuna ilişkin kesin bir bilgi, paylaşılan bilgiler arasında bulunmuyor. Akın’ın eğitim hayatını İngiltere’de sürdürdüğü ve 2006 yılında Surrey Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduğu biliniyor.

SELİM AKIN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Akfen Holding CEO’su Selim Akın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmaya ilişkin hukuki sürecin ayrıntıları ve gelişmelerin ilerleyen aşamalarda netleşmesi bekleniyor.