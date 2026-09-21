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Sedat Savtak, tiyatro eğitiminin ardından Devlet Tiyatroları bünyesinde görev alan ve farklı televizyon ile sinema yapımlarında rol alan oyuncular arasında yer alıyor. Özellikle “Diriliş Ertuğrul” ve “Kurtlar Vadisi Pusu” gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle tanınan Savtak'ın kariyeri merak ediliyor. Peki, Sedat Savtak kimdir, kaç yaşında, nereli? Sedat Savtak hangi dizi ve filmlerde oynadı? Detaylar...

SEDAT SAVTAK KİMDİR?

Sedat Savtak, 1963 yılında Eskişehir'de doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 1987-1988 yılında mezun oldu. Oyunculuk kariyerini tiyatro, televizyon ve sinema çalışmalarıyla sürdürdü.

Savtak, 1998 yılında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. Daha sonra Devlet Tiyatroları bünyesinde görevlerini sürdüren oyuncu, 2006-2007 yıllarında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda müdür yardımcısı olarak görev yaptı.

Televizyon çalışmalarında da farklı yapımlarda rol alan Sedat Savtak, 2014-2019 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan “Diriliş Ertuğrul” dizisinin ilk sezonunda Numan karakterini canlandırdı.

SEDAT SAVTAK KAÇ YAŞINDA?

Sedat Savtak, 1963 yılında doğdu. 2026 yılı itibarıyla 63 yaşındadır.

SEDAT SAVTAK NERELİ?

Sedat Savtak, Eskişehir'de doğdu. Oyuncunun doğum yeri Eskişehir olarak biliniyor.

SEDAT SAVTAK HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Sedat Savtak, kariyeri boyunca sinema ve televizyon alanında çeşitli yapımlarda rol aldı. Oyuncunun yer aldığı yapımlar arasında “Ortadirek Şaban”, “Çil Horoz”, “Rehber: Hz. Mevlana”, “Alamet-i Kıyamet”, “Kurtlar Vadisi Pusu” ve “Diriliş Ertuğrul” bulunuyor.

FİLMLER

1984: Ortadirek Şaban

1987: Çil Horoz

2013: Rehber: Hz. Mevlana

2016: Alamet-i Kıyamet

Yakında: Öngörü

DİZİLER

2008: Talih Kuşu

2008: Büyük Buluşma

2009: Kollama – Sarı Cüneyt

2010: Güz Gülleri – Mümtaz Saruhan

2011: Kurtlar Vadisi Pusu – Kazım Kaşifoğlu

2014-2015: Diriliş Ertuğrul – Şehzade Numan

2015: Sungurlar – İstihbaratçı

2026: Mehmed: Fetihler Sultanı – Üstad Nador

Sedat Savtak'ın film ve dizi kariyerinde farklı dönemlere ait yapımlarda aldığı roller yer alıyor. 2026 yılında ise “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinde Üstad Nador karakteriyle yer aldığı bilgisi bulunuyor.