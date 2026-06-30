Haberler

Seda Bakan Hadise neden küstü?

Seda Bakan Hadise neden küstü?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Seda Bakan, uzun süredir konuşulan Hadise ile küslük iddiaları hakkında ilk kez konuştu. Fatih Altaylı'nın programına konuk olan oyuncu, aralarında kavga olmadığını belirterek yaşanan süreci kendi sözleriyle anlattı. Peki, Seda Bakan Hadise neden küstü? Detaylar haberimizde.

Yakın arkadaşlıklarıyla bilinen Seda Bakan ve Hadise, birlikte rol aldıkları "Esas Oğlan" dizisinin ardından küslük iddialarıyla gündeme gelmişti. Konuyla ilgili ilk kez konuşan Seda Bakan, Fatih Altaylı'nın programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki, Seda Bakan Hadise neden küstü? Detaylar...

SEDA BAKAN HADİSE NEDEN KÜSTÜ?

Fatih Altaylı'nın, "Kavga edeceğinizi o gün hissetmiştim." sözleri üzerine Seda Bakan, "Kavga etmedik." yanıtını verdi.

Bakan, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

“Bir şey olmadı, birbirimizden uzaklaştık. Aslında konuşmadan uzaklaştık. Yani bir karar almadık. Birbirimizi kırdığımıza da inanmıyorum. Gerçekten bir gerginlik olmadı. Bilmiyorum, ben onu kırmış olabilirim. Ama benim açımdan hiçbir sıkıntı yok. Ben sadece şunu anladım; belki de çok fazla insanla arkadaşlık yapmamak gerekiyor. Artık biraz daha aileme ve kendi içime mi dönmem gerekiyor, bunları düşünmeye başladım sadece.”

ESAS OĞLAN'A GELEN ELEŞTİRİLER

Seda Bakan ve Hadise, 2024'ün son aylarında yayımlanan "Esas Oğlan" dizisinde birlikte rol aldı. Dizinin ardından Hadise'nin oyunculuğuna yönelik eleştiriler gündeme geldi. Seda Bakan'ın bu eleştirilerden birini beğendiği öne sürülürken, Hadise'nin Instagram hesabından Bakan ile olan fotoğraflarını kaldırdığı ve ortak arkadaş grubundan çıkardığı iddia edildi.

Bunun ardından Seda Bakan da sosyal medya hesabında Tolstoy'un şu sözünü paylaştı:

“Kötüler, kendilerine tahammül edildikçe daha çok azarlar.”

Son olarak Bakan, Fatih Altaylı'nın programındaki açıklamasında aralarında kavga değil, zamanla yaşanan bir uzaklaşma olduğunu ifade etti.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı

Erdoğan talimatı vermişti! 32 şirkete el konuldu, onlarca gözaltı var
Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı

Komşuyu sarsan operasyon! Vekilin evinden çıkanlar şoke etti
İletişim Başkanlığı, NATO Zirvesi tedbirlerine ilişkin iddiaları yalanladı

Başkenti ayağa kaldıran belge! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Anlı'da aranıyordu, DEAŞ'a katıldığı ortaya çıktı

Müge Anlı'da aranıyordu, yıllar sonra MİT operasyonunda ortaya çıktı
Simge Barankoğlu tahliye oldu! Aldığı yeni karar takipçilerini şaşkına çevirdi

Bu görüntüleri artık tarih oldu
Sokaktaki tartışma kanlı bitti! Katil 13 maktul 16 yaşında

Sokaktaki tartışma kanlı bitti! Katil 13 maktul 16 yaşında
Devlet hastanesindeki skandal görüntüler sonrası düğmeye basıldı

Devlet hastanesindeki skandal görüntüler sonrası düğmeye basıldı
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu

870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
Mobilya mağazasında yangın! Dumanlar kentin birçok noktasından görülüyor

Mobilya mağazasında yangın! Alevler her yeri sardı
20 kilo veren Bergüzar Korel'den mayolu pozlar! Son hali olay oldu

20 kilo veren Bergüzar Korel'den mayolu pozlar