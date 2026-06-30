Yakın arkadaşlıklarıyla bilinen Seda Bakan ve Hadise, birlikte rol aldıkları "Esas Oğlan" dizisinin ardından küslük iddialarıyla gündeme gelmişti. Konuyla ilgili ilk kez konuşan Seda Bakan, Fatih Altaylı'nın programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki, Seda Bakan Hadise neden küstü? Detaylar...

SEDA BAKAN HADİSE NEDEN KÜSTÜ?

Fatih Altaylı'nın, "Kavga edeceğinizi o gün hissetmiştim." sözleri üzerine Seda Bakan, "Kavga etmedik." yanıtını verdi.

Bakan, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

“Bir şey olmadı, birbirimizden uzaklaştık. Aslında konuşmadan uzaklaştık. Yani bir karar almadık. Birbirimizi kırdığımıza da inanmıyorum. Gerçekten bir gerginlik olmadı. Bilmiyorum, ben onu kırmış olabilirim. Ama benim açımdan hiçbir sıkıntı yok. Ben sadece şunu anladım; belki de çok fazla insanla arkadaşlık yapmamak gerekiyor. Artık biraz daha aileme ve kendi içime mi dönmem gerekiyor, bunları düşünmeye başladım sadece.”

ESAS OĞLAN'A GELEN ELEŞTİRİLER

Seda Bakan ve Hadise, 2024'ün son aylarında yayımlanan "Esas Oğlan" dizisinde birlikte rol aldı. Dizinin ardından Hadise'nin oyunculuğuna yönelik eleştiriler gündeme geldi. Seda Bakan'ın bu eleştirilerden birini beğendiği öne sürülürken, Hadise'nin Instagram hesabından Bakan ile olan fotoğraflarını kaldırdığı ve ortak arkadaş grubundan çıkardığı iddia edildi.

Bunun ardından Seda Bakan da sosyal medya hesabında Tolstoy'un şu sözünü paylaştı:

“Kötüler, kendilerine tahammül edildikçe daha çok azarlar.”

Son olarak Bakan, Fatih Altaylı'nın programındaki açıklamasında aralarında kavga değil, zamanla yaşanan bir uzaklaşma olduğunu ifade etti.