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Şebnem Ferah Sırrı Süreyya olayı nedir? Şebnem Ferah neden boykot ediliyor?

Şebnem Ferah Sırrı Süreyya olayı nedir? Şebnem Ferah neden boykot ediliyor?
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Türk rock müziğinin en güçlü ve en özgün seslerinden biri olan Şebnem Ferah, uzun bir aranın ardından 3 Haziran 2026 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdiği konserle yeniden sahnelere dönüş yaparak büyük bir ilgi topladı. Ancak bu dönüş, yalnızca müzikal bir geri dönüş olarak kalmadı; kısa sürede sosyal medyada büyüyen tartışmaların da merkezine yerleşti. Peki, Şebnem Ferah Sırrı Süreyya olayı nedir? Şebnem Ferah neden boykot ediliyor? Detaylar...

Rock müziğin Türkiye’deki en güçlü kadın vokallerinden biri olarak kabul edilen Şebnem Ferah, uzun bir aranın ardından 3 Haziran 2026 tarihinde İstanbul’da verdiği konserle yeniden sahnelere dönüş yaptı. Bu dönüş, hem müzik dünyasında hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Peki,  Şebnem Ferah Sırrı Süreyya olayı nedir? Şebnem Ferah neden boykot ediliyor? Detaylar haberimizde.

ŞEBNEM FERAH SIRRI SÜREYYA OLAYI NEDİR?

Söz konusu tartışmaların merkezinde ise dijital platformlarda ortaya atılan bir etkileşim yer aldı. İddialara göre Şebnem Ferah, müzisyen dostu Teoman tarafından hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için paylaşılan veda ve taziye mesajını beğendi.

Bu beğeni, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından yalnızca bir dijital etkileşim olarak değil, aynı zamanda siyasi bir duruşun göstergesi şeklinde yorumlandı. Ancak olayın resmi bir açıklamayla doğrulanmış bir yönü bulunmazken, tartışmalar sosyal medya üzerinden hızla büyüyerek gündem haline geldi.

ŞEBNEM FERAH NEDEN BOYKOT EDİLİYOR?

İddialara göre, Şebnem Ferah’ın Teoman’ın Sırrı Süreyya Önder için yaptığı veda ve taziye paylaşımını beğenmesi bazı kullanıcılar tarafından yanlış yorumlandı. Bu durum, kısa süre içinde sosyal medya platformlarında büyüyerek konserine gitmeme çağrılarına dönüşen bir “boykot” söylemini ortaya çıkardı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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