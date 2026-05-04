Şebnem Ferah konseri ne zaman, nerede, Şebnem Ferah konser biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak, biletler kaç TL?

Rock müziğin güçlü sesi Şebnem Ferah’ın yeni konserine dair gelişmeler yakından takip ediliyor. Konser tarihi ve lokasyon bilgisi henüz netlik kazanıp kazanmadığıyla birlikte, bilet satışlarının başlayıp başlamadığı da sıkça sorgulanıyor. Özellikle “ Şebnem Ferah konser biletleri kaç TL?” sorusu, etkinliğe katılmak isteyen hayranlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

ŞEBNEM FERAH KONSERİ NE ZAMAN, NEREDE?

Uzun süredir sahnelerden uzak kalan Şebnem Ferah, yaptığı sürpriz paylaşımla yeniden gündeme geldi. Sanatçının sosyal medya hesabında yer verdiği görselde “03.06.2026 İstanbul” ifadesinin bulunması, hayranlarını heyecanlandırdı ve konser hazırlıklarının başladığı şeklinde yorumlandı.

Ferah, paylaşımına eklediği kısa notta duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Buraya ne yazsam heyecanımı anlatmaya yetmeyecek. O yüzden kısa kesiyorum. Buluşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Görüşmek üzere.”

ŞEBNEM FERAH KONSERİ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Sevilen sanatçının Küçükçiftlik Park’ta gerçekleştireceği konser için geri sayım sürerken, biletlerle ilgili detaylar da netleşmeye başladı. Etkinliğin biletlerinin 6 Mayıs tarihinde saat 12.00 itibarıyla satışa sunulacağı açıklandı. Müzikseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen konserin bilet fiyatları ise merak konusu olmaya devam ediyor.