Şebnem Ferah konser bilet fiyatları (BUBİLET BİLETİX) Şebnem Ferah konser biletleri satışa çıktı mı, nereden alınır?

Türk rock müziğinin güçlü isimlerinden Şebnem Ferah, uzun bir aranın ardından sahnelere dönüşüyle büyük bir heyecan yaratmış durumda. 2026 yazında planlanan konser, özellikle İstanbul’da gerçekleşecek olması ve sınırlı kapasite nedeniyle şimdiden yoğun ilgi görüyor. Küçükçiftlik Park gibi büyük ölçekli etkinlik alanlarında düzenlenecek olması, bilet satış sürecini daha da kritik hale getiriyor.

ŞEBNEM FERAH KONSER BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Şebnem Ferah konseri için 2026 yılı bilet fiyatları henüz resmi olarak açıklanmış değil. Organizasyon tarafından net rakamlar paylaşılmasa da, sektörel beklentiler ve önceki büyük konser organizasyonları dikkate alındığında fiyatların kategoriye göre değişeceği öngörülüyor.

Genel giriş (ayakta) ve sahne önü gibi farklı alanların yer alacağı konserde, fiyatların 2.000 TL ile 10.000 TL arasında değişebileceği konuşuluyor. Sahne önü alanlarının, sınırlı kontenjan ve daha yakın izleme imkânı sunması nedeniyle en yüksek fiyatlı kategori olması bekleniyor.

Etkinliğin gerçekleşeceği Küçükçiftlik Park’ın yaklaşık 17.000 kişilik kapasitesi, biletlerin kısa sürede tükenme ihtimalini artıran en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

ŞEBNEM FERAH KONSER BİLETİ NEREDEN ALINIR?

Şebnem Ferah konser biletleri yalnızca yetkili satış kanalları üzerinden temin edilebilecek. Organizasyonun resmi açıklamasına göre biletler internet üzerinden satışa çıkacak ve fiziksel satış noktası bulunmayacak.

Bilet satışları Bubilet ve alternatif olarak Biletix platformları üzerinden gerçekleştirilecek. Satışların 6 Mayıs Çarşamba günü saat 12.00’de başlayacağı belirtildi.

ŞEBNEM FERAH KONSERİ NE ZAMAN, NEREDE?

Şebnem Ferah tarafından gerçekleştirilecek konser, 3 Haziran 2026 tarihinde İstanbul’un en önemli açık hava konser alanlarından biri olan Küçükçiftlik Park’ta düzenlenecek. Şehrin merkezine yakın konumu ve geniş etkinlik kapasitesiyle bilinen alan, büyük konserler için sıkça tercih ediliyor.