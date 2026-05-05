Şebnem Ferah konser BİLET AL: Şebnem Ferah konseri ne zaman, nerede, biletler satışa çıktı mı?

Rock müziğin Türkiye’deki en güçlü kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah, uzun süren sessizliğini bozarak 2026 yılında yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Yıllardır beklenen bu dönüş, müzikseverler arasında büyük bir heyecan yaratırken konserle ilgili detaylar da netleşmeye başladı. Peki, Şebnem Ferah konseri ne zaman, nerede? Şebnem Ferah konser biletleri satışa çıktı mı, ne kadar? İşte Şebnem Ferah’ın 2026 konserine dair tüm merak edilenler…

ŞEBNEM FERAH KONSERİ NE ZAMAN?

Uzun bir aranın ardından sahnelere dönüş yapacak olan Şebnem Ferah, 2026 yılı konser programı kapsamında 3 Haziran 2026 Çarşamba akşamı hayranlarıyla buluşacak.

ŞEBNEM FERAH KONSERİ NEREDE?

Merakla beklenen konserin adresi ise İstanbul’un önde gelen açık hava etkinlik alanlarından biri olan KüçükÇiftlik Park olarak açıklandı.

ŞEBNEM FERAH KONSER BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Şebnem Ferah’ın 2026 konseri için bilet satış süreci de netlik kazandı. Edinilen bilgilere göre konser biletleri, 6 Mayıs 2026 saat 12.00 itibarıyla Bubilet üzerinden satışa sunulacak.

Uzun süredir beklenen bu etkinlik için biletlere yoğun talep olması öngörülüyor. Sanatçının sahnelere dönüş yapıyor olması ve konserin tekil bir organizasyon niteliği taşıması, satışların kısa sürede tükenebileceği ihtimalini güçlendiriyor.

ŞEBNEM FERAH KONSER BİLET FİYATLAR NE KADAR?

Konserle ilgili en çok merak edilen konulardan biri de bilet fiyatları oldu. Ancak organizasyon yetkilileri tarafından henüz resmi bir fiyat açıklaması yapılmadı. 6 Mayıs 2026 itibarıyla başlayacak satış süreci öncesinde, fiyat aralıklarına dair net bir bilgi bulunmuyor.