Sebahattin Şirin Trabzonlu mu, aslen nereli?

Son dönemde adı gündeme gelen Sebahattin Şirin hakkında en çok merak edilen konuların başında nereli olduğu geliyor. İnternette “Sebahattin Şirin Trabzonlu mu?” ve “Sebahattin Şirin aslen nereli?” sorularına yanıt arayanlar, Şirin’in memleketi ve hayatına dair detayları merak ediyor.

SEBAHATTİN ŞİRİN KİMDİR?

Galatasaray taraftar grupları arasında önemli bir yere sahip olan ultrAslan yapılanmasının kurucu kadrosunda yer alan Sebahattin Şirin, tribün dünyasında uzun yıllardır tanınan isimler arasında bulunuyor. Aslen Trabzonlu olan Şirin, Galatasaray taraftarlarının farklı oluşumlarını tek bir çatı altında buluşturmak amacıyla 2001 yılında kurulan ultrAslan’ın kuruluş sürecinde görev aldı.

SEBAHATTİN ŞİRİN TRABZONLU MU, ASLEN NERELİ?

Sebahattin Şirin’in aslen Trabzonlu olduğu belirtiliyor. Galatasaray tribünlerinin öne çıkan isimlerinden biri olan Şirin, özellikle ultrAslan yapılanmasındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Şirin’in memleketi ve kökeni hakkında kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Trabzonlu olduğu ifade ediliyor.

SEBAHATTİN ŞİRİN ULTRASLAN’DA HANGİ GÖREVİ ÜSTLENDİ?

Sebahattin Şirin, 2001 yılında kurulan ultrAslan’ın kurucu kadrosunda yer aldı. Galatasaray’ın farklı taraftar oluşumlarını bir araya getirme hedefiyle kurulan yapılanmanın büyümesinde ve tribün organizasyonlarının koordinasyonunda görev üstlenen isimlerden biri oldu. Şirin, yıllar içerisinde Galatasaray tribünlerinin tanınan isimleri arasında yer aldı.

ALPASLAN DİKMEN’İN ARDINDAN ÖNE ÇIKTI

ultrAslan’ın kurucu genel koordinatörü Alpaslan Dikmen’in 2008 yılında hayatını kaybetmesinin ardından Sebahattin Şirin, grubun liderlik ve tribün koordinasyon sorumluluğunu üstlenen isimlerden biri olarak öne çıktı. Şirin, bu süreçte Galatasaray taraftar grupları içerisindeki etkin isimlerden biri olmayı sürdürdü.

SEBAHATTİN ŞİRİN KAÇ YAŞINDA?

Sebahattin Şirin’in doğum tarihi ve kesin yaşı hakkında kamuoyuna yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle Şirin’in kaç yaşında olduğu kesin olarak bilinmiyor. Mevcut bilgilere göre Şirin’in 50’li yaşlarının ortalarında olduğu tahmin ediliyor. Ancak bu bilgi resmi bir doğum tarihiyle doğrulanmış değil.