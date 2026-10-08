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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Peki, Satılmış Serkan Yıldıran kimdir, serveti ne kadar? Satılmış Serkan Yıldıran kaç yaşında, nereli? Detaylar...

SATILMIŞ SERKAN YILDIRAN KİMDİR?

Satılmış Serkan Yıldıran, Yahşihan Belediyesi'nde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan isimdir. Yıldıran, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınmasıyla gündeme geldi.

Soruşturma kapsamında Kırıkkale ve Ankara'da saat 06.30'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda Yahşihan Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek, Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran ve eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in yakınlarının da bulunduğu toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

Belediye binası ile şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda imar işlemlerine ait dosyalar, bilgisayarlar ve dijital materyallere el konuldu.

Satılmış Serkan Yıldıran'ın biyografisi, eğitim hayatı, mesleki geçmişi ve özel hayatına ilişkin erişilebilir bilgiler bulunmadığından bu başlıklarda mevcut bilgilerin dışında herhangi bir bilgi verilememektedir. Haber, yeni bilgiler ortaya çıktıkça güncellenecektir.

SATILMIŞ SERKAN YILDIRAN'IN SERVETİ NE KADAR?

Satılmış Serkan Yıldıran'ın toplam servetinin parasal karşılığına ilişkin soruşturma kapsamında açıklanmış bir rakam bulunmuyor. Ancak Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı'nın mali analiz raporuna göre Yıldıran'ın adına kayıtlı 1.630 taşınmaz tespit edildiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına ilişkin incelemeler yapıldı. Toplam 2 bin 31 taşınmaza tedbir uygulanırken, bu taşınmazların içerisinde Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran'ın adına kayıtlı olduğu belirtilen 1.630 taşınmaz da yer aldı.

Alınan ifadelerde Yıldıran'ın eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un "kasası" olduğu ve finansal işlerini yürüttüğünün iddia edildiği aktarıldı. Savcılığın, söz konusu mal varlığının adli denetimden kaçırılmak amacıyla Yıldıran'ın üzerine yapılıp yapılmadığını araştırdığı bildirildi.

Bu nedenle mevcut bilgiler doğrultusunda Satılmış Serkan Yıldıran'ın servetinin ne kadar olduğu konusunda kesin bir parasal değer vermek mümkün değil. Soruşturma dosyasında yer alan mevcut bilgi, Yıldıran'ın adına kayıtlı olduğu belirtilen taşınmaz sayısına ilişkin.

SATILMIŞ SERKAN YILDIRAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Satılmış Serkan Yıldıran'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğuna ilişkin erişilebilir bir bilgi bulunmuyor. Mevcut soruşturma bilgilerinde Yıldıran'ın yaşı ve doğum yeriyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Bu nedenle Satılmış Serkan Yıldıran'ın yaşı ve memleketi hakkında verilen bilgilerin dışına çıkılarak herhangi bir tahminde bulunulamamaktadır. Konuya ilişkin yeni ve doğrulanabilir bilgiler ortaya çıkması halinde haber güncellenecektir.

SATILMIŞ SERKAN YILDIRAN'IN EVİNDEN 11 BİN 312 MERMİ ÇIKTI

Yahşihan Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Satılmış Serkan Yıldıran'ın ikametinde de arama gerçekleştirildi. Aramada seri numarası bulunmayan 9 milimetre çapında ruhsatsız bir tabanca ile 11 bin 312 adet tabanca fişeği ele geçirildiği bildirildi.

Yıldıran'ın üzerine kayıtlı herhangi bir araç bulunmadığı belirtilirken, evinde ele geçirilen silah ve mühimmata incelenmek üzere el konulduğu aktarıldı.

YAHŞİHAN BELEDİYESİ SORUŞTURMASINDA SON DURUM

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasında Belediye Başkanvekili Aydın Demirdirek, Belediye Başkan Yardımcısı Satılmış Serkan Yıldıran ve eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in yakınlarının da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında toplam 2 bin 31 taşınmaza tedbir uygulanırken, bazı şüphelilerin yakınları üzerine kayıtlı olduğu belirtilen taşınmazların yanı sıra lüks araçlara da el konulduğu bildirildi. Canan Demirkaya adına kayıtlı Porsche ile Ayşe Öztürk adına kayıtlı Mercedes-Benz G Serisi lüks ciplerin de soruşturma kapsamında el konulan araçlar arasında olduğu aktarıldı.

Yahşihan Belediyesi'ndeki usulsüzlük iddiaları üzerine başlatılan soruşturmanın ilk aşamasında ise eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. Soruşturmanın imar dosyalarındaki usulsüzlükler, haksız mal edinme suçlamaları ve önceki döneme ait işlemler üzerinden sürdürüldüğü bildirildi.