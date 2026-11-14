Sarı kodlu uyarı ne demek? Meteoroloji 11 il için neden uyardı?

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Sarı kodlu uyarı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yeşil, sarı, turuncu ve kırmızıdan oluşan uyarı sisteminde "az tehlikeli" seviyeyi gösteriyor. MGM, 14 Kasım 2026 Cumartesi için İstanbul, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova'da sarı kodlu uyarı yaptı. Gerekçe, Marmara'yı etkileyen fırtına ile beklenen sağanak.

SARI KODLU UYARI NE DEMEK?

Sarı kod, hava olayının günlük hayatı etkileyebileceği anlamına geliyor. MGM'nin uyarı haritasında yeşil "tehlike yok", sarı "az tehlikeli", turuncu "tehlikeli", kırmızı ise "çok tehlikeli" olarak tanımlanıyor. Yani sarı, yeşilden sonraki ilk uyarı basamağı.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, AA'ya yaptığı açıklamada sarının Türkiye'de en sık verilen uyarı seviyesi olduğunu söyledi. Kadıoğlu'na göre bu seviyede yağış, sis ve rüzgar günlük hayatı etkileyebilir; planları gözden geçirmek ve güncel tahminleri izlemek gerekiyor.

SARI KOD OKULLARIN TATİL OLDUĞU ANLAMINA GELİR Mİ?

Hayır. Kadıoğlu'nun açıklamasına göre renk kodu idari bir karar değil, meteorolojik risk seviyesi. Okul tatili gibi kararları valilikler ayrıca duyuruyor.

METEOROLOJİ 11 İL İÇİN NEDEN UYARDI?

MGM'nin uyarısına göre 14 Kasım'da Marmara'da rüzgarın saatte 60-90 kilometre hızla esmesi ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına bekleniyor. Bilecik yalnız fırtına için uyarıldı. Diğer 10 ilde uyarı hem fırtınayı hem sağanağı kapsıyor. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İstanbul'da AKOM, lodosun 14 Kasım öğle saatlerinden sonra kuzeyli yönlere, yani poyraza döneceğini duyurdu. İstanbul Valiliği de cumartesi öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini, yağışın pazar sabahına kadar sürebileceğini bildirdi. Valilik yıldırım, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmasını istedi.

İSTANBUL'DA LODOS NELERE YOL AÇTI?

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre 13 Kasım'da saat 02.00 ile 13.00 arasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 74 ihbar ulaştı. İhbarların çoğu çatı uçması ve ağaç devrilmesiyle ilgiliydi; valilik hepsine müdahale edildiğini açıkladı. Emirgan ile Büyük Çamlıca'nın da aralarında bulunduğu 12 park, koru ve doğal yaşam alanı ziyarete kapatıldı. Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler durduruldu, Şehir Hatları'nda da çok sayıda vapur seferi iptal edildi.

UYARININ GÜNCEL HALİ NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Uyarının güncel hali MGM'nin internet sitesindeki MeteoUyarı haritasından il il takip edilebiliyor. İstanbul Valiliği 13 Kasım'daki açıklamasında 23 afet grubunun görevlendirildiğini ve ilçelerdeki 39 kaymakamlığın bilgilendirildiğini bildirdi.