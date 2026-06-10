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Şans Topu sonuçları açıklandı! 10 Haziran 2026 Salı Şans Topu kazandıran numaralar neler?

Şans Topu sonuçları açıklandı! 10 Haziran 2026 Salı Şans Topu kazandıran numaralar neler?
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10 Haziran Şans Topu sonuçlarının açıklanıp, açıklanmadığı araştırılıyor. 10 Haziran 2026 Şans Topu çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 10 Haziran 2026 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası! 10 Haziran Salı Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Yenilenen Şans Topu kuralları neler? Şans Topu ikramiyesi ne kadar, devretti mi?

10 Haziran Şans Topu sonuçlarının açıklanıp, açıklanmadığı araştırılıyor. 10 Haziran 2026 Şans Topu çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 10 Haziran 2026 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası! 10 Haziran Salı Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Yenilenen Şans Topu kuralları neler? Şans Topu ikramiyesi ne kadar, devretti mi?

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

• • Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 180.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur.

• • Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur.

• • İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-180 numaradan oluşmaktadır.

• • İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

• • Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar.

• • Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

• • Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler.

• • Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler . Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

10 Haziran ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Haziran 2026 Salı Şans Topu sonuçları henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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