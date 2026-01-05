Şanlıurfa okullar tatil mi, 6 Ocak Salı yarın Şanlıurfa'da okul yok mu (Şanlıurfa - KAR TATİLİ)?

6 Ocak Salı günü Şanlıurfa'da okullar tatil mi, yoksa dersler normal şekilde mi devam edecek? Bu konuda merak edilenler haberimizde. Şanlıurfa'da kar tatili ilan edilip edilmediği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Okulların tatil olup olmadığı konusundaki son durumu öğrenmek için ilgili kurumların duyurularını takip etmeniz gerekmektedir.

6 OCAK ŞANLIURFA HAVA DURUMU

Önümüzdeki 5 Günlük Hava Tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 6–10 Ocak tarihleri arasında hava durumu şöyle olacak:

• 6 Ocak Salı: Hava parçalı bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 1°C, en yüksek sıcaklık 11°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %35–69 arasında değişecek, rüzgar ise saatte 6 km hızla kuzeybatı yönünden esecek.

• 7 Ocak Çarşamba: Parçalı bulutlu hava etkili olacak. En düşük 3°C, en yüksek 13°C sıcaklık bekleniyor. Nem %30–58 aralığında, rüzgar hızı 6 km/saat olacak.

• 8 Ocak Perşembe: Güneşli ve parçalı bulutlu bir gün öngörülüyor. Sıcaklık en düşük 4°C, en yüksek 15°C olacak. Nem %31–61, rüzgar hızı ise 6 km/saat yön değiştirerek esecek.

• 9 Ocak Cuma: Yer yer yağmur bekleniyor. En düşük sıcaklık 6°C, en yüksek 10°C olacak. Nem oranı %58–91, rüzgar saatte 13 km hızla batı yönünden esecek.

• 10 Ocak Cumartesi: Hava parçalı bulutlu, yer yer güneşli olacak. Sıcaklık en düşük 5°C, en yüksek 14°C olacak. Nem oranı %41–96, rüzgar hızı 12 km/saat olacak.

Geçmiş 30 yıllık verilere göre, bu dönemde ortalama sıcaklık en düşük 2–3°C, en yüksek 10–11°C arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

2 OCAK CUMA ŞANLIURFA OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.