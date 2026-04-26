Sane’nin pozisyonu penaltı mı (Galatasaray Fenerbahçe)?
Dev derbide tansiyon zirvede! Trendyol Süper Lig’in kader maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken, Leroy Sane’nin ikili mücadele sonrası yerde kalması maça damga vurdu.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 22. dakikasında nefesler tutuldu! Sarı-kırmızılıların yıldız ismi Leroy Sane’nin ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyon, şampiyonluk yarışının en çok konuşulan anı oldu. Sosyal medyayı ayağa kaldıran ve tribünlerin penaltı diye ayağa kalktığı o kritik anda hakem Yasin Kol’un devam kararı tartışmaları da beraberinde getirdi.
Pozisyona devam kararı verildi. VAR’dan da izleme uyarısı gelmedi.
HAKEM GÖRÜŞLERİ
Deniz Ateş Bitnel: "Penaltı verilmedi!!!"