Samsunspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Samsunspor Trabzonspor muhtemel 11'leri açıklandı mı?

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Karadeniz'in iki köklü ekibinin zorlu randevusu öncesinde taraftarlar, takımların sahaya nasıl bir kadroyla çıkacağını merak ediyor. Derbi öncesinde "Samsunspor ve Trabzonspor'da sakat ve cezalı oyuncu var mı, teknik direktörler hangi isimlere forma verecek, maç şifresiz yayınlanacak mı?" soruları arama motorlarında öne çıktı. Samsunspor- Trabzonspor maçının saati, yayın kanalı ve iki takımın muhtemel 11'lerine dair ayrıntılar haberimizde.

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'de milli maç arasının ardından Karadeniz'de derbi heyecanı yaşanacak. Samsunspor, ligin yeni haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Karadeniz'in iki köklü ekibi arasındaki mücadele, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak.

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor- Trabzonspor karşılaşması Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi makamlarca değişiklik yapılabileceği ihtimaline karşı son duyuruların takip edilmesinde fayda var.

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Derbi, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk'te 77. kanalda yer alıyor. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler ise maçı beIN'in dijital platformu TOD üzerinden izleyebilecek. Karşılaşma şifreli olarak yayınlanacağı için maçı izlemek isteyenlerin ilgili platforma aboneliği bulunması gerekiyor.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Samsun'daki 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi Samsunspor, taraftarının coşkulu desteğiyle derbiden galibiyetle ayrılmayı hedeflerken, Trabzonspor ise zorlu deplasmanda üç puanı alarak milli aranın ardından lige güçlü bir dönüş yapmanın peşinde olacak.

KARADENİZ DERBİSİ HEYECANI

Samsunspor ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmalar, iki şehir arasındaki rekabet nedeniyle her zaman büyük ilgi görüyor. Karadeniz derbisi olarak bilinen mücadelenin bu kez de çekişmeli geçmesi bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER AÇIKLANDI MI?

Samsunspor ve Trabzonspor'un sahaya hangi kadrolarla çıkacağı henüz netlik kazanmadı. Milli takımlardan dönen oyuncuların durumu ile olası sakatlık ve ceza durumları, teknik direktörlerin kadro tercihlerinde belirleyici olacak. İki takımın ilk 11'leri, maç öncesinde kulüpler tarafından açıklanacak.

MAÇ BİLGİLERİ

Karşılaşma: Samsunspor - Trabzonspor

Organizasyon: Trendyol Süper Lig

Tarih: 10 Ekim 2026 Cumartesi

Saat: 16.00

Stadyum: 19 Mayıs Stadyumu, Samsun

Yayın: beIN SPORTS 1 (Digiturk 77. kanal)

Trabzonspor muhtemel 11: Onana, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Pina, Melih, Fabinho, Muçi, Salah, Saviolo, Dju.