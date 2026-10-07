Haberler

Samsunspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Samsunspor Trabzonspor muhtemel 11'leri açıklandı mı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsunspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Samsunspor Trabzonspor muhtemel 11'leri açıklandı mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından Karadeniz'de dev bir derbi heyecanı yaşanacak. Samsunspor ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği mücadele, futbolseverlerin haftanın en çok merak ettiği karşılaşmaları arasında yer alıyor. Peki Samsunspor-Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak, muhtemel 11'ler belli oldu mu? İşte merak edilen tüm detaylar...

Karadeniz'in iki köklü ekibinin zorlu randevusu öncesinde taraftarlar, takımların sahaya nasıl bir kadroyla çıkacağını merak ediyor. Derbi öncesinde "Samsunspor ve Trabzonspor'da sakat ve cezalı oyuncu var mı, teknik direktörler hangi isimlere forma verecek, maç şifresiz yayınlanacak mı?" soruları arama motorlarında öne çıktı. Samsunspor- Trabzonspor maçının saati, yayın kanalı ve iki takımın muhtemel 11'lerine dair ayrıntılar haberimizde.

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'de milli maç arasının ardından Karadeniz'de derbi heyecanı yaşanacak. Samsunspor, ligin yeni haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Karadeniz'in iki köklü ekibi arasındaki mücadele, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak.

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor- Trabzonspor karşılaşması Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi makamlarca değişiklik yapılabileceği ihtimaline karşı son duyuruların takip edilmesinde fayda var.

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Derbi, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk'te 77. kanalda yer alıyor. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler ise maçı beIN'in dijital platformu TOD üzerinden izleyebilecek. Karşılaşma şifreli olarak yayınlanacağı için maçı izlemek isteyenlerin ilgili platforma aboneliği bulunması gerekiyor.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Samsun'daki 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi Samsunspor, taraftarının coşkulu desteğiyle derbiden galibiyetle ayrılmayı hedeflerken, Trabzonspor ise zorlu deplasmanda üç puanı alarak milli aranın ardından lige güçlü bir dönüş yapmanın peşinde olacak.

KARADENİZ DERBİSİ HEYECANI

Samsunspor ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmalar, iki şehir arasındaki rekabet nedeniyle her zaman büyük ilgi görüyor. Karadeniz derbisi olarak bilinen mücadelenin bu kez de çekişmeli geçmesi bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER AÇIKLANDI MI?

Samsunspor ve Trabzonspor'un sahaya hangi kadrolarla çıkacağı henüz netlik kazanmadı. Milli takımlardan dönen oyuncuların durumu ile olası sakatlık ve ceza durumları, teknik direktörlerin kadro tercihlerinde belirleyici olacak. İki takımın ilk 11'leri, maç öncesinde kulüpler tarafından açıklanacak.

MAÇ BİLGİLERİ

Karşılaşma: Samsunspor - Trabzonspor

Organizasyon: Trendyol Süper Lig

Tarih: 10 Ekim 2026 Cumartesi

Saat: 16.00

Stadyum: 19 Mayıs Stadyumu, Samsun

Yayın: beIN SPORTS 1 (Digiturk 77. kanal)

Trabzonspor muhtemel 11: Onana, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Pina, Melih, Fabinho, Muçi, Salah, Saviolo, Dju.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 26 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt Belediyesi soruşturmasında yüzde 20'lik rüşvet iddiası! Dosyadan para trafiği ve tape kayıtları çıktı

Kayyum yönetimindeki belediyeye operasyon! Dosyadan neler çıktı neler
İstanbul'un kalbinde Filistin için tek yürek: Galata Kulesi Filistin bayrağıyla aydınlandı

Galata Kulesi Filistin bayrağıyla aydınlandı
İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı

İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
Resmen açıklandı! Süper Lig hakemlerinde yetki Anthony Taylor'da

TFF'de sürpriz karar! Kritik görev artık onun

Messi'nin vedasında tribünlerde ilginç an: Genç kadının hareketi ağızları açık bıraktı

Messi'nin vedasında genç kadının hareketi ağızları açık bıraktı
Hakkında soruşturma açılan Berna Laçin'den ilk tepki: 1 saat bile geçmedi

Hakkında soruşturma açılan Berna Laçin'den ilk tepki: 1 saat bile geçmedi
Yozgat Karatepe'de çatıda emniyet kemeri olmadan çalışan işçiler görüntülendi

Yürekleri ağza getiren anlar kamerada