Samsunspor Konyaspor maçı hangi kanalda, Samsunspor Konyaspor nereden CANLI izlenir?

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Samsunspor Konyaspor maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İşte Samsunspor Konyaspor maçına ilişkin tüm yayın bilgileri.

SAMSUNSPOR KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor Konyaspor maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

SAMSUNSPOR KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor Konyaspor maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak.

SAMSUNSPOR KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Samsunspor ile Konyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, Samsun'daki Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Maçta Samsunspor ev sahibi olacak.

BEIN SPORTS 1 KAÇINCI KANALDA?

beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

SAMSUNSPOR KONYASPOR NEREDEN CANLI İZLENİR?

Samsunspor Konyaspor maçını televizyondan izlemek isteyenler, karşılaşmayı Digiturk 77. kanaldaki beIN SPORTS 1'den takip edebilir. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden karşılaşmaya erişebilir. TOD yayınlarına bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve akıllı televizyonlar üzerinden ulaşılabiliyor.

SAMSUNSPOR KONYASPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, Samsunspor Konyaspor maçı şifresiz yayınlanmayacak. Karşılaşmayı beIN SPORTS 1 ya da TOD üzerinden izlemek için abonelik gerekiyor.

BEIN SPORTS 1 DONMADAN NASIL İZLENİR?

Samsunspor Konyaspor maçını internet üzerinden donmadan izlemek için güçlü ve kesintisiz bir internet bağlantısı kullanılması öneriliyor. Mümkünse kablosuz bağlantı yerine kablolu bağlantının tercih edilmesi, maç sırasında aynı ağa bağlı diğer cihazlarda yoğun veri kullanımından kaçınılması ve uygulamanın güncel tutulması yayın kalitesini artırıyor.