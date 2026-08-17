Trendyol Süper Lig’de yeni sezon heyecanı devam ederken futbolseverlerin gözü haftanın kapanış mücadelesine çevrildi. Samsunspor ile Göztepe, ligin ilk haftasında karşı karşıya gelecek. Samsunspor sahasında taraftarının desteğiyle sezona galibiyetle başlamayı, Göztepe ise zorlu deplasmandan istediği sonuçla ayrılmayı hedefliyor. Peki, Samsunspor Göztepe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Samsunspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde.

SAMSUNSPOR GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Samsunspor ile Göztepe arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Böylece futbolseverler, Süper Lig’in ilk haftasının kapanış karşılaşmasını ekran başından takip edebilecek.

Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu beIN Sports olarak açıklanırken, mücadele için futbolseverlerin merak ettiği canlı yayın saati de belli oldu.

SAMSUNSPOR GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor-Göztepe karşılaşması 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 21.30’da oynanacak. Mücadele, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun ilk haftasının kapanış karşılaşması olacak.

SAMSUNSPOR GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Samsunspor-Göztepe mücadelesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmada ev sahibi Samsunspor, kendi sahasında taraftarının desteğini arkasına alarak lige iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.

SAMSUNSPOR GÖZTEPE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Samsunspor-Göztepe karşılaşmasını Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşmanın hakeminin Kadir Sağlam olduğu açıklandı.