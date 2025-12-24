Samsunspor Eyüpspor maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Samsunspor Eyüpspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Samsunspor Eyüpspor canlı maç anlatımı ve Samsunspor Eyüpspor kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

SAMSUNSPOR EYÜPSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Samsunspor Eyüpspor maçı 2-1'lik Samsunspor üstünlüğüyle sona erdi.

SAMSUNSPOR EYÜPSPOR MAÇI CANLI İZLE

Samsunspor Eyüpspor maçını A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

SAMSUNSPOR EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor Eyüpspor maçı bu akşam saat 20.30 itibariyle başladı.

SAMSUNSPOR EYÜPSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Samsunspor Eyüpspor maçı Samsun'da, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynandı.