Samsun okullar tatil mi, 15 Nisan Çarşamba Samsun'da grev var mı?

15 Nisan Çarşamba günü Samsun'da eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği ve olası bir grev durumunun günlük hayatı nasıl etkileyeceği gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Özellikle sosyal medyada yayılan iddialar sonrası gözler valilik ve ilgili kurumlardan yapılacak resmi açıklamalara çevrilmiş durumda.

EĞİTİMDE ŞİDDET SONRASI SENDİKALARDAN ART ARDA KARARLAR

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisede yaşanan silahlı saldırı, eğitim camiasında büyük yankı uyandırdı. Olayın ardından Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), eğitimde artan şiddet olaylarına dikkat çekmek amacıyla 2 gün iş bırakma kararı aldığını duyurdu. Sendika, okullarda güvenliğin sağlanmasının artık ertelenemez bir zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

YARALILARA GEÇMİŞ OLSUN MESAJI VE TEPKİLER

Yapılan açıklamalarda saldırı sırasında yaralanan öğrenci, öğretmen, polis memuru ve kantin çalışanına geçmiş olsun dilekleri iletilirken, eğitim kurumlarında yaşanan şiddetin kabul edilemez boyutlara ulaştığı ifade edildi. Sendikalar, yetkililerin gerekli önlemleri almakta yetersiz kaldığını belirterek sessiz kalmayacaklarını açıkladı.

ÇORUM’DA EYLEM TAKVİMİ NETLEŞTİ

Eğitim-İş Çorum Şubesi, eylem programını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre Çarşamba günü saat 13.00’te Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapılacak. Perşembe günü ise Milli Eğitim Bakanlığı önünde ikinci bir açıklama gerçekleştirilecek. Eylemlerin, eğitimde şiddete karşı farkındalık oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

EĞİTİM SEN TÜRKİYE GENELİNDE İŞ BIRAKIYOR

Eğitim Sen de saldırıya tepki olarak 15 Nisan 2026 Çarşamba günü Türkiye genelinde 1 günlük iş bırakma kararı aldığını açıkladı. Açıklamada, Siverek’te saldırının gerçekleştiği okul önünde ve farklı illerde geniş katılımlı basın açıklamaları yapılacağı bildirildi. Sendika, eğitim emekçilerine yönelik şiddete karşı güçlü bir duruş sergileneceğini vurguladı.

TÜRK EĞİTİM-SEN’DEN SERT TEPKİ

Türk Eğitim-Sen, yaşanan saldırıyı şiddetle kınayarak 15 Nisan’da ülke genelinde 1 günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu. Açıklamada, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin son bulması için gerekli tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesi çağrısı yapıldı.

EĞİTİM-BİR-SEN DE GREVE KATILIYOR

Eğitim-Bir-Sen de saldırıyı protesto etmek ve eğitimde güvenli çalışma ortamı talebini dile getirmek amacıyla 15 Nisan’da iş bırakma kararı aldı. Sendika, Siverek’te protesto yürüyüşü düzenleneceğini ve ülke genelinde geniş katılımlı basın açıklamaları yapılacağını açıkladı.

15 NİSAN’DA OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?

Tüm bu gelişmelerin ardından öğrenciler ve veliler “15 Nisan Çarşamba günü okullar tatil mi?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Ancak şu ana kadar resmi makamlardan okulların tatil edildiğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Eğitim faaliyetlerinin normal şekilde devam etmesi beklenirken, sendikaların iş bırakma eylemlerinin okullardaki işleyişi kısmen etkileyebileceği değerlendiriliyor.