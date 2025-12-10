Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 10 Aralık ŞL'de günün maçları

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde grup etabının son haftası kritik karşılaşmalara sahne oluyor. Günün tüm maçları farklı Tabii Spor kanalları üzerinden canlı olarak yayımlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında 20.45'te başlayacak iki mücadele ekranlara gelecek. Karabağ ile Ajax arasındaki karşılaşma Tabii Spor'dan yayınlanırken, Villarreal ile Kopenhag'ın karşı karşıya geleceği maç Tabii Spor 1'de izleyiciyle buluşacak.

Günün 23.00 seansında ise yoğun bir maç programı bulunuyor. Athletic Bilbao-Paris Saint-Germain mücadelesi Tabii Spor 2'de, Bayer Leverkusen-Newcastle United karşılaşması Tabii Spor 4'te yayımlanacak. Benfica-Napoli maçı Tabii Spor 5'te, Borussia Dortmund-Bodo/Glimt karşılaşması ise Tabii Spor 6'da ekranlara gelecek. Club Brugge-Arsenal maçı Tabii Spor 1'de, Juventus-Pafos mücadelesi Tabii Spor 3'te yer alırken gecenin öne çıkan karşılaşmalarından Real Madrid-Manchester City ise Tabii Spor'dan izlenebilecek.

Şampiyonlar Ligi maç programı şöyle:

20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Ajax (Hollanda)

20.45 Villarreal (İspanya) - Kopenhag (Danimarka)

23.00 Athletic Bilbao (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Newcastle United (İngiltere)

23.00 Benfica (Portekiz) - Napoli (İtalya)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Bodo/Glimt (Norveç)

23.00 Club Brugge (Belçika) - Arsenal (İngiltere)

23.00 Juventus (İtalya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)