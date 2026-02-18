Şampiyonlar Ligi en farklı mağlubiyet kaç kaç, en farklı mağlup olan takım Beşiktaş mı? En farklı skorlu biten maçlar listesi!

Avrupa futbolunun zirvesi olan Şampiyonlar Ligi, unutulmaz zaferlerin yanı sıra tarihi hezimetlere de sahne oldu. En farklı mağlubiyetlerin yaşandığı maçlar yıllar sonra bile tartışılmaya devam ederken, Türk futbol kamuoyunda "En ağır yenilgiyi Beşiktaş mı aldı?" sorusu sıkça soruluyor. Şampiyonlar Ligi'nde fark rekorları, rekor skorlar ve en farklı biten maçların tamamını derledik.

ŞAMPİYONLAR LİGİ EN FARKLIBİTEN MAÇLAR LİSTESİ!

1992'den bu yana en farklı skorlar:

Liverpool – Beşiktaş: 8-0

• Real Madrid – Malmö:8-0

• Bayern Münih – Dinamo Zagreb:9-2

• PSG – Brest:7-0

• Juventus – Olympiakos:7-0

• Arsenal – Sparta Prag: 7-0

• Marsilya – Zilina: 7-0

• Valencia – Genk:7-0

• Bayern Münih – Basel: 7-0

• Bayern Münih – Shakhtar Donetsk:7-0