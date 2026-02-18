Haberler

Şampiyonlar Ligi en farklı mağlubiyet kaç kaç, en farklı mağlup olan takım Beşiktaş mı? En farklı skorlu biten maçlar listesi!

Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi tarihinde alınan en farklı mağlubiyetler futbolseverlerin hafızasında derin izler bıraktı. "Şampiyonlar Ligi en farklı yenilgi kaç kaç bitti?" sorusu yeniden gündeme gelirken, en ağır skorlu maçlar ve bu mağlubiyetleri yaşayan takımlar tek tek mercek altına alınıyor. Peki, en farklı skorla kaybeden takım gerçekten Beşiktaş mı, yoksa zirvede başka bir takım mı var? İşte UEFA Champions League tarihine geçen en farklı skorlu maçlar listesi…

Avrupa futbolunun zirvesi olan Şampiyonlar Ligi, unutulmaz zaferlerin yanı sıra tarihi hezimetlere de sahne oldu. En farklı mağlubiyetlerin yaşandığı maçlar yıllar sonra bile tartışılmaya devam ederken, Türk futbol kamuoyunda "En ağır yenilgiyi Beşiktaş mı aldı?" sorusu sıkça soruluyor. Şampiyonlar Ligi'nde fark rekorları, rekor skorlar ve en farklı biten maçların tamamını derledik.

ŞAMPİYONLAR LİGİ EN FARKLIBİTEN MAÇLAR LİSTESİ!
1992'den bu yana en farklı skorlar:

  • Liverpool – Beşiktaş: 8-0

• Real Madrid – Malmö:8-0

• Bayern Münih – Dinamo Zagreb:9-2

• PSG – Brest:7-0

• Juventus – Olympiakos:7-0

• Arsenal – Sparta Prag: 7-0

• Marsilya – Zilina: 7-0

• Valencia – Genk:7-0

• Bayern Münih – Basel: 7-0

• Bayern Münih – Shakhtar Donetsk:7-0

