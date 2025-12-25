Samet Akaydın evli mi, eşi kim? Samet Akaydın'ın sevgilisi kim?

Milli futbol dünyası ile televizyon ekranlarını bir araya getiren Samet Akaydın ve Hazal Çağlar çifti, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmelerine rağmen evlilik yolunda attıkları adımlarla gündemin odağına yerleşti. Peki Samet Akaydıneşi kim? Samet Akaydın'ın sevgilisi kim? Detaylar...

SAMET AKAYDIN EVLİ Mİ?

Samet Akaydın henüz evli değil. Milli futbolcu, oyuncu Hazal Çağlar ile evlilik hazırlıkları yapıyor. Çift, evlilik sürecinin önemli geleneksel adımlarından biri olan kına gecesini, aileleri ve yakın dostlarının katılımıyla gerçekleştirdi.

Kına gecesinden paylaşılan kareler, özellikle Hazal Çağlar'ın sosyal medya hesabında yer aldı. Bu paylaşımlar, çiftin evliliğe ne kadar yakın olduğunu net şekilde ortaya koyarken, düğün tarihine dair geri sayımın başladığını da gösterdi.

SAMET AKAYDIN'IN EŞİ KİM?

Samet Akaydın'ın resmi olarak bir eşi bulunmuyor. Ancak milli futbolcunun evlenmeye hazırlandığı isim, oyuncu Hazal Çağlar.

29 yaşındaki Hazal Çağlar ile 31 yaşındaki Samet Akaydın'ın ilişkisi, geçtiğimiz aylarda ilk kez belgelenmişti. Çift, ilk mutluluk pozlarını Instagram üzerinden paylaşarak ilişkilerini kamuoyuna duyurmuştu. Bu paylaşımlar sonrası ikilinin evlilik yolunda ilerlediği netlik kazanmıştı.

Evlilik sürecinin en önemli adımlarından biri olan nişan, 15 Haziran'da gerçekleşti. Nişan töreni, çiftin aileleri ve yakın çevresinin katılımıyla sade bir atmosferde yapıldı.

SAMET AKAYDIN'IN SEVGİLİSİ KİM?

Samet Akaydın'ın sevgilisi, oyuncu Hazal Çağlar. Çiftin ilişkisi uzun süre gözlerden uzak yaşandı. Magazin dünyasında sürpriz olarak nitelendirilen bu aşk, tarafların bilinçli tercihiyle abartıdan uzak bir çizgide ilerledi.

Samet Akaydın, Hazal Çağlar'a romantik bir evlenme teklifinde bulundu. Hazal Çağlar, bu özel anı sosyal medya hesabından "Evet dedim!" notuyla paylaşarak takipçilerine duyurdu. Bu paylaşım, ikilinin evlilik kararını resmileştiren ilk adım oldu.

Ardından gelen nişan ve kına gecesi, çiftin düğün için gün saydığını açıkça ortaya koydu.

GÖZLER DÜĞÜN GÜNÜNDE

Hazal Çağlar ve Samet Akaydın çifti, hem sanat hem spor dünyasının dikkatle takip ettiği isimler arasında yer alıyor. İlişkilerini magazinleşmeden, kontrollü ve saygılı bir şekilde sürdürmeleri, kamuoyunda olumlu bir izlenim yaratıyor.

SAMET AKAYDIN KİMDİR?

Samet Akaydın, 13 Mart 1994 doğumlu Türk profesyonel futbolcudur ve defans (stoper) mevkiinde oynar. 1.90 m boyundaki Akaydın, güncel olarak Çaykur Rizespor forması giymektedir ve Türkiye milli futbol takımı oyuncusudur.

Futbola Karadeniz bölgesinde başlayıp çeşitli altyapı takımlarında yetişen Akaydın, profesyonel kariyerine 2013 yılında Arsinspor'da adım attı ve ardından Sancaktepe, Şanlıurfaspor, Ankara Keçiörengücü gibi takımlarda forma giydi. 2021'de Adana Demirspor'a transfer olarak Süper Lig'de dikkat çekmeyi başardı; başarılı performansı sonrası büyük kulüplerin radarına girdi.

2023 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Akaydın, Türkiye kupası ve UEFA Avrupa Ligi gibi uluslararası maçlarda forma giydi. 2025 yılı itibarıyla ise Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor ile sözleşme imzalamıştır.