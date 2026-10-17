Salih Uçan kimdir, Roma'ya kaç euroya kiralanmıştı? Gençlerbirliği'nin Marmarisli orta sahası kaç yaşında?

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Roma, 2014 yazında Fenerbahçe'nin genç orta sahasını kiralamak için 4,75 milyon euro ödemişti. Aradan 12 yıl geçti ve aynı oyuncu, Salih Uçan, 17 Ekim 2026 akşamüstü Ankara'da Gençlerbirliği formasıyla Galatasaray'ın karşısındaydı. Üç kez kaleyi yokladı. Hiçbiri gol olmadı ve Galatasaray, 88. dakikada gelen golle Eryaman Stadyumu'ndan 1-0 galip ayrıldı.

SALİH UÇAN KİMDİR?

Salih Uçan, Gençlerbirliği'nin orta saha oyuncusu ve eski A milli futbolcu. 6 Ocak 1994'te Muğla'nın Marmaris ilçesinde doğdu; 32 yaşında. Futbola 2004'te Marmaris Belediyespor'da başlayan Salih, 2008'de İzmir'e, Bucaspor'un altyapısına geçti ve profesyonel olarak ilk maçlarına da bu kulüpte çıktı.

GALATASARAY KARŞISINDA ÜÇ ŞUT

Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'nin ilk 11'inde başlayan Salih, Hürriyet'in maç anlatımına göre 37. dakikada sağ çaprazdan vurdu, top Uğurcan Çakır'a çarpıp dışarı gitti. Dört dakika sonra Fıratcan'ın ortasında gelişine vurmak istedi, top göğsüne çarpıp üstten auta gitti. 66. dakikada ceza sahası dışından attığı sert şut ise az farkla üstten dışarı çıktı. Skor 88. dakikaya kadar 0-0'dı. Üç puanı Galatasaray aldı.

FENERBAHÇE, ROMA VE YURT DIŞI YILLARI

Fenerbahçe, Haziran 2012'de Bucaspor'dan Salih Uçan'ı 1,4 milyon euroya aldı. İki yıl sonra Roma, içinde 11 milyon euroluk satın alma opsiyonu da bulunan bir anlaşmayla oyuncuyu 4,75 milyon euroya kiraladı. İtalyan kulübü 2016'da opsiyonu kullanmadı. Salih Fenerbahçe'ye döndü.

31 Ağustos 2017'de bir yıllığına İsviçre'nin Sion takımına, Ağustos 2018'de İtalya'nın Empoli takımına kiralandı. Empoli, 31 Ocak 2019'da kiralık sözleşmeyi kalıcı transfere çevirdi. Türkiye'ye dönüşü 10 Temmuz 2019'da Alanyaspor'la oldu.

BEŞİKTAŞ'TA BEŞ YIL

Beşiktaş, 4 Temmuz 2021'de Salih Uçan'ı bonservissiz olarak kadrosuna kattı. Oyuncu Ocak 2022'de sezon sonuna kadar Başakşehir'e kiralandı, sonra siyah-beyazlı takıma döndü. 28 Haziran 2024'te sözleşmesi 2+1 yıl uzatıldı. Fanatik'in derlediği verilere göre Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda 136 maça çıktı, 10 gol attı ve 18 asist yaptı. Kulübün veda mesajında bu dönemde bir Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa kazandığı yazıyordu.

Beşiktaş, 1 Temmuz 2026'da oyuncuyla yollarını ayırdığını açıkladı. Gençlerbirliği de 14 Ağustos 2026'da Salih Uçan'la iki yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Transfer açıklandığında kariyerinde 359 maç, 23 gol ve 47 asist vardı.

MİLLİ TAKIMDA KAÇ MAÇA ÇIKTI?

Salih, 15 yaş altından 21 yaş altına kadar genç milli takımlarda oynadı ve 2013 FIFA U-20 Dünya Kupası'nda Türkiye kadrosundaydı. A Milli Takım'daki ilk maçına 15 Kasım 2013'te Kuzey İrlanda karşısında çıktı. Toplam 3 kez A milli formayı giydi, bunların ikisi 2023'te geldi.