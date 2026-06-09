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Salı hangi diziler var? 9 Haziran Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm saat kaçta?

Salı hangi diziler var? 9 Haziran Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm saat kaçta?
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Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam var mı? Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Mehmed Fetihler Sultanı neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 9 Haziran 2026 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2026? Salı günü dizileri!

Salı akşamı hangi diziler var? Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2026? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

SALI GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı

ATV: A.B.İ.

Kanal D: -

Show TV: -

NOW TV: -

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 9 HAZİRAN 2026

14:30 Benim Adım Melek

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 Teşkilat

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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