Salı hangi diziler var? 23 Haziran bu akşam hangi diziler var?

Salı akşamı hangi diziler var? Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2026? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

SALI GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: -

ATV: -

Kanal D: -

Show TV: Muhtemel Aşk

NOW TV: -

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 23 HAZİRAN 2026

19:00 Ana Haber

20:00 Portekiz - Özbekistan (2026 Dünya Kupası Grup Maçı)

22:15 Kupa Saati

22:00 Fransa - Senegal (2026 Dünya Kupası Grup Maçı)

23:00 İngiltere - Gana (2026 Dünya Kupası Grup Maçı)