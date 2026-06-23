Salı hangi diziler var? 23 Haziran bu akşam hangi diziler var?
Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Diziler bu akşam var mı? Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Diziler neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 23 Haziran 2026 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2026? Salı günü dizileri!
Salı akşamı hangi diziler var? Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2026? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
SALI GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Salı günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: -
ATV: -
Kanal D: -
Show TV: Muhtemel Aşk
NOW TV: -
Star TV: -
TRT 1 YAYIN AKIŞI 23 HAZİRAN 2026
19:00 Ana Haber
20:00 Portekiz - Özbekistan (2026 Dünya Kupası Grup Maçı)
22:15 Kupa Saati
22:00 Fransa - Senegal (2026 Dünya Kupası Grup Maçı)
23:00 İngiltere - Gana (2026 Dünya Kupası Grup Maçı)