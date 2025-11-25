Salı günü hangi diziler var? 25 Kasım Bahar, Kıskanmak yeni bölüm bugün var mı?

Salı akşamı hangi diziler var? Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2025? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

SALI GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: -

ATV: Gözleri KaraDeniz

Kanal D: -

Show TV: Bahar

NOW TV: Kıskanmak

Star TV: Kral Kaybederse

TRT 1 YAYIN AKIŞI 25 KASIM

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 - Maç Önü

20:45 - Galatasaray-Union SG | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

22:45 - Mehmed: Fetihler Sultanı

01:25 - Cennetin Çocukları

03:55 - Seksenler

04:25 - Lingo Türkiye