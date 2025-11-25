Salı günü hangi diziler var? 25 Kasım Bahar, Kıskanmak yeni bölüm bugün var mı?
Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Bahar, Kıskanmak bu akşam var mı? Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bahar, Kıskanmak neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 25 Kasım 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show Cumartesi, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2025? Salı günü dizileri!
SALI GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Salı günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: -
ATV: Gözleri KaraDeniz
Kanal D: -
Show TV: Bahar
NOW TV: Kıskanmak
Star TV: Kral Kaybederse
TRT 1 YAYIN AKIŞI 25 KASIM
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 - Maç Önü
20:45 - Galatasaray-Union SG | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
22:45 - Mehmed: Fetihler Sultanı
01:25 - Cennetin Çocukları
03:55 - Seksenler
04:25 - Lingo Türkiye