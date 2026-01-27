Haberler

Salı bu akşam hangi diziler var? 27 Ocak Mehmed Fetihler Sultanı, Kıskanmak yeni bölüm bugün var mı, ne zaman?

Güncelleme:
Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Mehmed Fetihler Sultanı, Kıskanmak bu akşam var mı? Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Mehmed Fetihler Sultanı, Kıskanmak neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 27 Ocak 2026 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2026? Salı günü dizileri!

Salı akşamı hangi diziler var? Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2026? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

SALI GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı

ATV: A.B.İ.

Kanal D: -

Show TV: -

NOW TV: Kıskanmak

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 27 OCAK

09:20 - 10:30 Adını Sen Koy

10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 14:35 Seksenler

14:35 - 17:45 Kara Ağaç Destanı

17:45 - 19:00 Lingo Türkiye

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

500

