Salı bu akşam hangi diziler var? 24 Şubat Mehmed Fetihler Sultanı, Kıskanmak saat kaçta başlıyor?

Salı akşamı hangi diziler var? Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2026? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

SALI GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı (20.00)

ATV: A.B.İ. (20.00)

Kanal D: Eşref Rüya (20.00)

Show TV: -

NOW TV: Kıskanmak (20.00)

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 24 ŞUBAT

17.45 Ramazan Sevinci

19.05 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20.00 Taşacak Bu Deniz

00:15 Vefa Sultan