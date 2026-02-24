Salı bu akşam hangi diziler var? 24 Şubat Mehmed Fetihler Sultanı, Kıskanmak saat kaçta başlıyor?
SALI GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Salı günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı (20.00)
ATV: A.B.İ. (20.00)
Kanal D: Eşref Rüya (20.00)
Show TV: -
NOW TV: Kıskanmak (20.00)
Star TV: -
TRT 1 YAYIN AKIŞI 24 ŞUBAT
17.45 Ramazan Sevinci
19.05 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20.00 Taşacak Bu Deniz
00:15 Vefa Sultan