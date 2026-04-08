Sakıp Sabancı neden öldü, Sakıp Sabancı'nın oğlu yaşıyor mu, Sakıp Sabancı'nın kaç çocuğu var ?

Sabancı Holding'in unutulmaz başkanı merhum Sakıp Sabancı'nın ailesi ve özellikle çocuklarının yaşamı, halk nezdinde her zaman ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Özellikle " Sakıp Sabancı'nın oğlu yaşıyor mu?" sorusuyla gündeme gelen aile fertlerinin sessiz ve huzurlu yaşamı, sosyal medyadaki paylaşımlarla zaman zaman tekrar gündeme geliyor. Sakıp Sabancı'nın biyografisinden evlatlarının son durumuna, servetinden hayır işlerine kadar uzanan kapsamlı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

SAKIP SABANCI NEDEN ÖLDÜ VE NE ZAMAN VEFAT ETTİ?

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı, 10 Nisan 2004 tarihinde, 71 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Sabancı'nın vefat sebebi, uzun süredir mücadele ettiği böbrek kanseridir. Tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde yaşamını yitiren usta iş insanının ölümü, tüm Türkiye'de derin bir üzüntü yaratmıştı. Doktorları, böbreğindeki tümörün karaciğere sıçraması sonucu çoklu organ yetmezliği geliştiğini açıklamıştı.

SAKIP SABANCI'NIN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Sakıp Sabancı, 1957 yılında teyzesinin kızı Türkan Civelek ile dünya evine girmiş ve bu evlilikten 3 çocuğu dünyaya gelmiştir. Sabancı ailesinin fertleri şunlardır:

• Dilek Sabancı: Sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan, ailenin en büyük çocuğu.

• Metin Sabancı: 1970 yılında dünyaya gelen, ailenin ortanca ve tek erkek çocuğu.

• Sevil Sabancı: Binicilik sporuna olan tutkusu ve yatırımlarıyla bilinen, ailenin en küçük kızı.

SAKIP SABANCI'NIN OĞLU METİN SABANCI YAŞIYOR MU?

Sakıp Sabancı'nın tek oğlu olan Metin Sabancı yaşıyor. Doğduğunda geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle zihinsel ve bedensel engelli olan Metin Sabancı, bugün 50'li yaşlarının üzerindedir. Sakıp Sabancı hayattayken oğlu Metin'in durumuna sık sık değinir, onun için Türkiye'de spastik felçli çocuklara yönelik vakıf ve merkezlerin kurulmasına öncülük ederdi. Sakıp Ağa, "Oğlumun bir ayakkabı giymesini görmek için tüm servetimi verirdim" sözleriyle evladına olan sevgisini ve engelli bireylerin yaşadığı zorlukları her fırsatta dile getirirdi.

SABANCI AİLESİNİN MİRASI: METİN SABANCI MERKEZİ

Sakıp Sabancı, kendi evladının durumundan yola çıkarak Türkiye'deki tüm engelli çocuklara umut olmayı seçmiştir. Bugün hala faaliyetlerini sürdüren Metin Sabancı Merkezi, spastik çocukların eğitimi ve rehabilitasyonu için Avrupa standartlarında hizmet vermektedir. Sakıp Sabancı, sadece ekonomik başarılarıyla değil, oğluna ve tüm özel çocuklara bıraktığı bu anlamlı mirasla Türk halkının hafızasında yaşamaya devam ediyor.