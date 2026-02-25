Haberler

Sahtekarlar final mi yapıyor? Sahtekarlar dizisi neden final yapıyor, yerine hangi dizi gelecek?

Sahtekarlar final mi yapıyor? Sahtekarlar dizisi neden final yapıyor, yerine hangi dizi gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NOW TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Hilal Altınbilek ile Burak Deniz'in paylaştığı Sahtekarlar dizisi hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yayın günündeki değişiklikler ve kulislerde konuşulan reyting iddiaları, dizinin akıbetine dair soru işaretlerini artırdı. Peki, Sahtekarlar final mi yapıyor? Sahtekarlar dizisi neden final yapıyor, yerine hangi dizi gelecek?

Now TV'de izleyiciyle buluşan ve Hilal Altınbilek ile Burak Deniz'in rol aldığı Sahtekarlar dizisiyle ilgili gündem yükseldi. Son haftalardaki reyting performansı ve ekran değişiklikleri, dizinin geleceği hakkında merak uyandırdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SAHTEKARLAR FİNAL Mİ YAPIYOR?

Now TV ekranlarında yayınlanan ve Hilal Altınbilek ile Burak Deniz'i buluşturan Sahtekarlar dizisi için final kararı alındı. Kanal yönetimi ve yapım şirketinin değerlendirmesi sonucunda yapımın ekran yolculuğu sona eriyor.

Sahtekarlar final mi yapıyor? Sahtekarlar dizisi neden final yapıyor, yerine hangi dizi gelecek?

SAHTEKARLAR DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Sahtekarlar dizisi 22. bölümüyle final yapacak. Final bölümü bu hafta cumartesi akşamı izleyiciyle buluşacak ve dizi ekranlara veda edecek.

SAHTEKARLAR NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Dizi, son haftalarda beklenen reyting oranlarına ulaşamadı. Düşen izlenme performansı nedeniyle kanal ve yapım şirketi final kararı aldı. Reytinglerdeki gerileme, dizinin erken vedasına neden oldu.

YERİNE YENİ DİZİ GELECEK Mİ?

Sahtekarlar'ın yerine yeni bir yapım hazırlanıyor. Çekimlerine başlanan ve üç bölümü tamamlanan Doktor Başka Hayatta dizisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde NOW TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.

Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı

Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı
NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli

NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı

16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani personeli ile birlikte sahur yaptı

Ne kibir ne ego! Sahur vakti yaptığıyla gönülleri fethetti
Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı

Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı
Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

Dünyanın konuştuğu isme yeni bir gelir kapısı açıldı
İnsan hayatının değerinin olmadığı ülke! Cansız bedenler pencerelerden düştü

İnsana değer verilmeyen ülke! Cansız bedenler pencerelerden düştü