Sahtekarlar final mi yapıyor? Sahtekarlar dizisi neden final yapıyor, yerine hangi dizi gelecek?

Now TV'de izleyiciyle buluşan ve Hilal Altınbilek ile Burak Deniz'in rol aldığı Sahtekarlar dizisiyle ilgili gündem yükseldi. Son haftalardaki reyting performansı ve ekran değişiklikleri, dizinin geleceği hakkında merak uyandırdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SAHTEKARLAR FİNAL Mİ YAPIYOR?

Now TV ekranlarında yayınlanan ve Hilal Altınbilek ile Burak Deniz'i buluşturan Sahtekarlar dizisi için final kararı alındı. Kanal yönetimi ve yapım şirketinin değerlendirmesi sonucunda yapımın ekran yolculuğu sona eriyor.

SAHTEKARLAR DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Sahtekarlar dizisi 22. bölümüyle final yapacak. Final bölümü bu hafta cumartesi akşamı izleyiciyle buluşacak ve dizi ekranlara veda edecek.

SAHTEKARLAR NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Dizi, son haftalarda beklenen reyting oranlarına ulaşamadı. Düşen izlenme performansı nedeniyle kanal ve yapım şirketi final kararı aldı. Reytinglerdeki gerileme, dizinin erken vedasına neden oldu.

YERİNE YENİ DİZİ GELECEK Mİ?

Sahtekarlar'ın yerine yeni bir yapım hazırlanıyor. Çekimlerine başlanan ve üç bölümü tamamlanan Doktor Başka Hayatta dizisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde NOW TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.