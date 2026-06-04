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Sadettin Saran hapis cezası mı aldı, neden hapis cezası aldı? SON DAKİKA! Sadettin Saran yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası mı aldı?

Sadettin Saran hapis cezası mı aldı, neden hapis cezası aldı? SON DAKİKA! Sadettin Saran yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası mı aldı?
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İş insanı Sadettin Saran hakkında ortaya atılan hapis cezası iddiaları gündemde geniş yankı uyandırdı. Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında adı geçen Saran ile ilgili gelişmeler kamuoyunda merak edilirken, "Sadettin Saran hapis cezası mı aldı?" ve "Yasa dışı bahse teşvik suçundan ceza verildi mi?" soruları araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin son dakika gelişmeleri ve detaylar yakından takip ediliyor.

Son dakika gelişmeleriyle gündeme gelen Sadettin Saran hakkındaki yasa dışı bahis iddiaları kamuoyunun dikkatini çekti. Hapis cezası aldığı yönündeki haberlerin ardından birçok kişi, soruşturmanın detaylarını ve yargı sürecinde yaşanan gelişmeleri araştırmaya başladı. Sadettin Saran neden gündemde, yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası mı aldı? İşte merak edilenler...

SADETTİN SARAN HAPİS CEZASI MI ALDI, NEDEN?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yasa dışı bahse teşvik suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile kardeşi Alan Kenan Saran hakkında yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla yürütülen davada karar çıktı. Mahkeme, iki sanığa da hapis ve adli para cezası verdi.

SADETTİN SARAN HAKKINDA KARAR ÇIKTI

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile kardeşi Alan Kenan Saran'ın yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada iki sanık hakkında hapis ve para cezasına hükmedildi.

DURUŞMAYA KATILMADI

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Sadettin Saran katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Saran'ın duruşmada yer almaması nedeniyle son savunmasının alınamadığı belirtildi. Duruşmada söz alan Türkiye Futbol Federasyonu vekili, sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatini istedi.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, Sadettin Saran ve Alan Kenan Saran'ı "kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasa dışı bahis oynamaya teşvik etmek" suçundan ayrı ayrı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca iki sanık hakkında 562 bin 500'er lira adli para cezası verilmesine karar verildi.

İKİ SANIK BERAAT ETTİ

Aynı dosyada yargılanan Emre Eren ve Azade Zeynep Haksal hakkında ise söz konusu suçlama yönünden beraat kararı verildi.

ACUN ILICALI DETAYI

Öte yandan aynı suçlama kapsamında farklı bir mahkemede yargılanan Acun Ilıcalı hakkında geçtiğimiz günlerde beraat kararı verilmişti. Bu kararın ardından gözler Sadettin Saran dosyasına çevrilmişti.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a hapis cezası
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