Şabanoğlu Şaban filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Şabanoğlu Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Şabanoğlu Şaban filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Şabanoğlu Şaban filmini izleyecek olanların merak ettiği Şabanoğlu Şaban konusu nedir, Şabanoğlu Şaban oyuncuları kimler ve Şabanoğlu Şaban özeti gibi konuları inceliyoruz.

ŞABANOĞLU ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yeşilçam'ın unutulmaz komedi filmleri arasında yer alan Şabanoğlu Şaban, yıllar geçmesine rağmen televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Başrollerinde Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen'in yer aldığı kült yapım, eğlenceli hikayesi ve hafızalara kazınan replikleriyle Türk sinemasının en sevilen filmleri arasında bulunuyor. Filmin yeniden yayınlanmasıyla birlikte "Şabanoğlu Şaban nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kim, konusu ne?" soruları da merak ediliyor.

ŞABANOĞLU ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Şabanoğlu Şaban'ın çekimleri, İstanbul'un Yeşilköy semtinde bulunan tarihi bir köşkte gerçekleştirildi. Filmin özellikle Nazır Paşa'nın köşkü olarak görülen sahneleri burada çekilirken, dönemin İstanbul sokakları da farklı sahnelerde kullanıldı. Yeşilköy'deki köşk, filmin unutulmaz atmosferini oluşturan en önemli mekanlardan biri olarak kabul ediliyor.

ŞABANOĞLU ŞABAN FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini üstlendiği Şabanoğlu Şaban, 1977 yılında çekildi ve aynı yıl sinemaseverlerle buluştu. Senaryosunu Sadık Şendil'in kaleme aldığı film, Arzu Film imzasıyla vizyona girerek kısa sürede Türk sinemasının klasik yapımları arasına girdi.

ŞABANOĞLU ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, askerlik döneminde sürekli komutanı Hüsamettin'i zor durumda bırakan sakar ama iyi niyetli Şaban ile en yakın arkadaşı Ramazan'ın askerlik sonrası yaşadığı maceraları konu alıyor. Bir eğlence mekanında müzisyen olarak çalışan ikili, burada sahne alan Nigar'a aşık olur. Bu sırada polis olan eski komutan Hüsamettin'in yolu yeniden Şaban ve Ramazan ile kesişir. Tesadüfen yakaladıkları ünlü kabadayı Kadırgalı Eşref sayesinde gizli polis olarak görevlendirilen ikili, Nazır Paşa'nın kaybolan değerli elmasını bulmak için birbirinden komik olayların içine sürüklenir.

ŞABANOĞLU ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Şabanoğlu Şaban'ın oyuncu kadrosunda Yeşilçam'ın birbirinden önemli isimleri yer alıyor:

• Kemal Sunal – Şaban

• Halit Akçatepe – Ramazan

• Şener Şen – Kumandan Hüsamettin

• Adile Naşit – Hala (Tavuk Teyze)

• Sıtkı Akçatepe – Nazır Paşa

• Ayşen Gruda – Safinaz

• Ayben Erman – Nigar

• Dinçer Çekmez – Kadırgalı Eşref

• Sevda Aktolga – Selma

• Sevil Üstekin – Binnaz

• Şevket Altuğ – Yunus Kaptan

• Güler Ökten – Yunus Kaptan'ın eşi

ŞABANOĞLU ŞABAN FİLMİ NEDEN HÂLÂ İLGİ GÖRÜYOR?

Kemal Sunal'ın doğal oyunculuğu, Şener Şen ve Halit Akçatepe ile yakaladığı güçlü uyum, Ertem Eğilmez'in başarılı yönetmenliği ve Sadık Şendil'in mizah dolu senaryosu sayesinde Şabanoğlu Şaban, Türk sinemasının en çok izlenen komedi filmleri arasında yer almayı sürdürüyor. Televizyon ekranlarında her yayınlandığında yüksek ilgi gören yapım, farklı kuşakları bir araya getiren Yeşilçam klasikleri arasında gösteriliyor.