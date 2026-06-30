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"Şaban Oğlu Şaban" filminde, Kumandan Hüsamettin'in hatırlamadığı için Şaban tarafından vurulmasına sebep olan parola hangisidir?

'Şaban Oğlu Şaban' filminde, Kumandan Hüsamettin'in hatırlamadığı için Şaban tarafından vurulmasına sebep olan parola hangisidir?
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Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekranlara gelen Beyaz’la Joker programında sorulan sorular, her bölümün ardından sosyal medyada ve izleyiciler arasında geniş yankı uyandırıyor. Eğlenceli formatı ve dikkat çeken sorularıyla program, gündem olmayı sürdürüyor. "Şaban Oğlu Şaban" filminde, Kumandan Hüsamettin'in hatırlamadığı için Şaban tarafından vurulmasına sebep olan parola hangisidir?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz’la Joker’de yöneltilen sorular, yayınlanan her yeni bölüm sonrası izleyicilerin en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor. Programda sorulan ilginç ve düşündüren sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. "Şaban Oğlu Şaban" filminde, Kumandan Hüsamettin'in hatırlamadığı için Şaban tarafından vurulmasına sebep olan parola hangisidir?

"ŞABAN OĞLU ŞABAN" FİLMİNDE, KUMANDAN HÜSAMETTİN'İN HATIRLAMADIĞI İÇİN ŞABAN TARAFINDAN VURULMASINA SEBEP OLAN PAROLA HANGİSİDİR?

Başak

Şey

Şafak

Sersem

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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