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"Şaban Oğlu Şaban" filminde, Kumandan Hüsamettin'in hatırlamadığı için Şaban tarafından vurulmasına sebep olan parola hangisidir?

'Şaban Oğlu Şaban' filminde, Kumandan Hüsamettin'in hatırlamadığı için Şaban tarafından vurulmasına sebep olan parola hangisidir?
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Beyaz’la Joker programında yöneltilen sorular, her yeni bölümün ardından izleyicilerin ilgisini üzerine çekiyor. Eğlenceli sunumu ve düşündüren içerikleriyle öne çıkan program, yayın sonrası en çok konuşulan konular arasında yer almayı sürdürüyor. "Şaban Oğlu Şaban" filminde, Kumandan Hüsamettin'in hatırlamadığı için Şaban tarafından vurulmasına sebep olan parola hangisidir?

Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekranlara gelen Beyaz’la Joker, her bölümde sorulan dikkat çekici sorularla izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yayın sonrası merak edilen sorular, sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. "Şaban Oğlu Şaban" filminde, Kumandan Hüsamettin'in hatırlamadığı için Şaban tarafından vurulmasına sebep olan parola hangisidir?

"ŞABAN OĞLU ŞABAN" FİLMİNDE, KUMANDAN HÜSAMETTİN'İN HATIRLAMADIĞI İÇİN ŞABAN TARAFINDAN VURULMASINA SEBEP OLAN PAROLA HANGİSİDİR?

Başak

Şey

Şafak

Sersem

Cevap : Şafak

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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