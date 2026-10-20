Sabah Bakü Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, Sabah Bakü Borussia Dortmund nereden CANLI izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sabah Bakü Borussia Dortmund nereden CANLI izlenir sorusunun yanıtı netleşti. Karşılaşma Türkiye'de TRT'nin dijital platformu tabii'nin spor kanalı tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Mücadele ayrıca Azerbaycan'ın İçtimai TV kanalından da ekrana gelecek. Kardeş ülke Azerbaycan'ın temsilcisinin Dortmund karşısında vereceği mücadele, Türk futbolseverler tarafından da yakından takip ediliyor. tabii Spor hangi platformda kaçıncı kanalda? Tüm detaylar haberimizde…

SABAH BAKÜ BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Sabah Bakü - Borussia Dortmund maçı, Türkiye'de tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca Azerbaycan'ın İçtimai TV kanalından da izlenebilecek.

SABAH BAKÜ BORUSSİA DORTMUND NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı internetten izlemek isteyenler, TRT'nin dijital platformu tabii'deki tabii Spor kanalı üzerinden maça ulaşabiliyor. tabii'ye internet tarayıcısı, mobil uygulama ve akıllı TV uygulamaları aracılığıyla erişilebiliyor. Televizyondan takip etmek isteyenler ise tabii Spor'a Turkcell TV+ platformunda 75. kanal üzerinden ulaşabiliyor. İçtimai TV'ye ise Azerspace 46E uydusu üzerinden ulaşılabiliyor. Kanal numaraları ve uydu frekansları zaman içinde değişebildiğinden, izleyicilerin maç öncesinde güncel yayın bilgilerini kontrol etmesi öneriliyor.

SABAH BAKÜ BORUSSİA DORTMUND MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Sabah Bakü - Borussia Dortmund maçı, Türkiye'de karasal yayın yapan şifresiz bir televizyon kanalında yayınlanmayacak. Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden izlenebilecek. İçtimai TV ise Azerbaycan'da yayın yapan bir kanal olduğu için, uydu yayınına erişim bölgesel yayın kısıtlamalarına bağlı olarak değişebiliyor. Futbolseverlerin yalnızca resmi yayın kaynaklarını tercih etmesi öneriliyor.

SABAH BAKÜ BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Sabah Bakü - Borussia Dortmund maçı, bugün, 20 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. Karşılaşma, Azerbaycan saatiyle 20.45'te oynanmaya başlanacak.

SABAH BAKÜ BORUSSİA DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Bakü yakınlarındaki Masazır kasabasında bulunan Bank Respublika Arena'da gerçekleştirilecek. Sabah'ın iç saha maçlarını oynadığı modern stadyumda, Azerbaycanlı taraftarların takımlarına yoğun destek vermesi bekleniyor.

SABAH VE DORTMUND'UN HEDEFİ 3 PUAN

Azerbaycan futbolunun yükselen kulüplerinden Sabah, taraftarı önünde güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç elde etmeyi hedefliyor. 1997 yılında Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Borussia Dortmund ise Bakü deplasmanından 3 puanla dönerek lig aşamasında üst sıralara tırmanmanın peşinde olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TÜRK TAKIMLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Türk takımları da sahne alacak. Fenerbahçe, bu akşam saat 19.45'te sahasında Slavia Prag'ı ağırlarken, Galatasaray yarın, 21 Ekim Çarşamba günü aynı saatte Fransa'da Lille'e konuk olacak. İki karşılaşma da TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.