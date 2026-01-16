Haberler

Saba Tümer Kızılcık Şerbeti'ne mi girdi, Saba Tümer Kızılcık Şerbeti rolü ne?
"Saba Tümer Kızılcık Şerbeti'ne mi girdi?" sorusu dizi takipçilerinin gündemine oturdu. Ünlü sunucu Saba Tümer'in Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olup olmadığı merak edilirken, "Saba Tümer Kızılcık Şerbeti rolü ne?" sorusu sosyal medyada ve arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

Saba Tümer'in Kızılcık Şerbeti dizisine katıldığı iddiaları izleyicilerde büyük merak uyandırdı. "Saba Tümer Kızılcık Şerbeti'ne mi girdi, Saba Tümer Kızılcık Şerbeti rolü ne?" soruları gündemdeki yerini korurken, ünlü ismin dizide yer alıp almayacağına dair detaylar araştırılmaya başlandı.

KADROYA SÜRPRİZ DOKUNUŞ

Yapım ekibi, hikâye temposunu artırmak ve izleyici ilgisini canlı tutmak adına oyuncu kadrosunda dikkat çeken hamleler yapmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, ekranların sevilen ismi Saba Tümer'in Kızılcık Şerbeti dizisine konuk oyuncu olarak dahil olacağı duyuruldu.

SABA TÜMER DİZİDE HANGİ ROLDE YER ALACAK?

Geçtiğimiz sezon Kıvılcım karakterini canlandıran oyuncunun, Saba Tümer'in YouTube programına konuk olması izleyicilerin hafızasında yer etmişti. Yeni sezonda ise bu bağ, ekranlara taşınıyor. 121. bölümde Saba Tümer, dizide Kıvılcım karakterinin sunduğu programa konuk olarak seyirci karşısına çıkacak. Bu özel konukluk, dizinin takipçileri arasında şimdiden büyük bir merak ve heyecan yarattı.

Osman DEMİR
