Ruhi Çenet kimdir, Ruhi Çenet kaç yaşında, nereli, evli mi, mesleği ne?

YouTube dünyasında "bilgi ve macera" temalı içerikleriyle tanınan Ruhi Çenet'in mesleği ne ve kaç yaşında? Özellikle dünyanın en tehlikeli ve en ilginç yerlerine yaptığı yolculuklarla adından söz ettiren Ruhi Çenet, sadece bir YouTuber değil aynı zamanda bir belgesel yapımcısı olarak da kabul ediliyor. Sosyal medya platformlarında kazandığı küresel başarının ardından özel hayatı ve biyografisi mercek altına alınan ünlü fenomenin yaşı, memleketi ve yayıncılık serüvenine dair en güncel bilgileri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

RUHİ ÇENET KİMDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

Ruhi Çenet, 20 Ekim 1990 tarihinde Aydın’da dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 36 yaşındadır. Çocukluk ve gençlik yıllarının bir kısmını Manisa ve Aydın’da geçiren Çenet, üniversite eğitimi için Hindistan’a giderek vizyonunu erken yaşta genişletme fırsatı bulmuştur. 2011 yılında Türkiye’ye döndükten sonra dijital platformlar için içerik üretmeye başlamıştır.

Ruhi Çenet, Hindistan'da bulunan Anna University'de Multimedya ve İletişim (veya yazılım ağırlıklı) alanında üniversite eğitimi alarak 2011 yılında mezun olmuştur.

RUHİ ÇENET ASLEN NERELİDİR?

Aydın doğumlu olan Ruhi Çenet, aslen Aydınlıdır. Ancak eğitim hayatı ve profesyonel kariyeri gereği uzun yıllar yurt dışında ve İstanbul’da yaşamıştır. Hindistan’daki eğitim süreci, onun farklı kültürlere duyduğu merakın ve dünya genelinde hazırladığı belgesel tarzı içeriklerin temelini oluşturmuştur.

RUHİ ÇENET'İN MESLEĞİ NE?

Ruhi Çenet’in mesleği, geniş bir tanımla dijital içerik üreticiliği, bağımsız belgesel yapımcılığı ve yayıncılıktır. Kendisini bir "hikaye anlatıcısı" olarak konumlandıran Çenet, YouTube Türkiye’de "Bilgi Videoları" akımının öncülerinden biri olmuştur. Son yıllarda ise tehlikeli bölgeler, dışlanmış kabileler ve dünyanın en uç noktalarına yaptığı yolculuklarla uluslararası standartlarda belgeseller hazırlamaktadır. Bugün videoları birçok farklı dilde (İngilizce, İspanyolca, Portekizce vb.) yayınlanarak küresel bir marka haline gelmiştir.

RUHİ ÇENET EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Özel hayatını profesyonel kariyerine kıyasla daha sakin yaşayan Ruhi Çenet evlidir. Ruhi Çenet, 2019 yılında uzun süredir birlikte olduğu Cansu Çenet (eski soyadıyla Gizem) ile dünya evine girmiştir. Çiftin bu mutlu birlikteliklerinden çocukları bulunmaktadır. Ruhi Çenet, zaman zaman eşi ve çocuklarıyla olan karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak takipçilerine özel hayatından kesitler sunmaktadır.

DİJİTAL DÜNYADA BİR EKOL: RUHİ ÇENET'İN BAŞARISI

Ruhi Çenet’i diğer YouTuberlardan ayıran en büyük özelliği, prodüksiyon kalitesi ve ele aldığı konuların derinliğidir. Dünyanın en soğuk köyü Oymyakon'dan, en tehlikeli şehirlerine kadar pek çok riskli bölgede çekimler yapmıştır. 2024 yılında kanalının hacklenmesi gibi talihsiz süreçler yaşamış olsa da, kısa sürede geri dönerek dijital dünyadaki yerini sağlamlaştırmıştır. Bugün itibarıyla YouTube'daki ana kanalı ve farklı dillerdeki kanalları toplamda 30 milyondan fazla aboneye ev sahipliği yapmaktadır.