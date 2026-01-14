Rezan Epözdemir tahliye oldu mu, neden tahliye oldu?

Ünlü avukat Rezan Epözdemir'in tahliye olup olmadığı son zamanlarda en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Epözdemir'in neden tahliye olduğu ile ilgili detaylar ve tahliye sürecine dair bilgiler haberimizde.

REZAN EPÖZDEMİR TAHLİYE OLDU MU?

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, "rüşvete aracılık etme" suçlamasıyla hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edilen avukat Rezan Epözdemir'in tahliyesine karar verdi. Mahkeme, Epözdemir hakkında adli kontrol tedbiri olarak yurtdışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmetti.

14 Ağustos 2025 tarihinde tutuklanan ve Silivri Cezaevi'ne gönderilen Epözdemir, yaklaşık 5 ay süren tutukluluk süresinin ardından serbest bırakıldı.

Detaylar geliyor...