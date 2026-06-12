Reyhan Küçükyeğen tutuklandı mı? SON DAKİKA! Reyhan Küçükyeğen neden tutuklandı, test sonucu ne çıktı?

Reyhan Küçükyeğen neden tutuklandı, uyuşturucu operasyonunda test sonuçları ne çıktı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden Reyhan Küçükyeğen hakkında verilen tutuklama kararı dikkat çekti. “Son dakika Reyhan Küçükyeğen tutuklandı mı?” sorusu gündemde yer alırken, dosyaya ilişkin detaylar ve gelişmeler haberimizde...

REYHAN KÜÇÜKYEĞEN TUTUKLANDI MI?

Evet. İstanbul’da yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden Reyhan Küçükyeğen, mahkeme kararıyla tutuklanan 9 kişi arasında yer aldı. Böylece Reyhan Küçükyeğen hakkında tutuklama kararı verilerek cezaevine gönderildi.

REYHAN KÜÇÜKYEĞEN NEDEN TUTUKLANDI?

Reyhan Küçükyeğen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında bulunuyordu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Küçükyeğen hakkında, dosyada yer alan iddialar doğrultusunda tutuklama kararı verildi.

BAŞKA KİMLER TUTUKLANDI?

Soruşturma kapsamında Reyhan Küçükyeğen ile birlikte toplam 9 kişi tutuklandı. Tutuklanan diğer isimler arasında Tolga Çam, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Mehmet Yıldız, Ramos Correira ve Eren Yorulmaz yer aldı. Bu kişiler mahkeme kararıyla cezaevine gönderildi.

KİMLER SERBEST BIRAKILDI?

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden 14’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan isimler arasında Ayşe Hatun Önal, Beren Saat, Kenan Doğulu, Keremcan Durmaz, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci’nin de bulunduğu belirtildi.