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Reyhan Küçükyeğen kimdir? Reyhan Küçükyeğen gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Test sonucu pozitif mi çıktı?

Reyhan Küçükyeğen kimdir? Reyhan Küçükyeğen gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Test sonucu pozitif mi çıktı?
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İstanbul’da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında düzenlenen operasyon sonrası Reyhan Küçükyeğen hakkında ortaya atılan gözaltı iddiaları gündeme oturdu. 22 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ismi geçen Küçükyeğen için “Reyhan Küçükyeğen kimdir?”, “Gözaltına mı alındı?”, “Neden gözaltına alındı?” ve “Uyuşturucu test sonucu pozitif mi çıktı?” soruları sosyal medyada en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

Son dakika gelişmeleriyle birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyon sonrası Reyhan Küçükyeğen’in de gözaltına alındığı iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gözaltı listesinde adı geçen Küçükyeğen’in kim olduğu, neden gözaltına alındığı ve test sonuçlarına ilişkin detaylar merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

REYHAN KÜÇÜKYEĞEN KİMDİR?

Reyhan Küçükyeğen, kamuoyunda geniş tanınırlığı bulunmayan ve iş dünyasıyla bağlantılı olduğu belirtilen isimler arasında yer almaktadır. Son dönemde yürütülen soruşturma kapsamında adı gözaltı listesinde geçmesiyle gündeme gelmiştir.

REYHAN KÜÇÜKYEĞEN GÖZALTINA MI ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, gözaltına alındığı bildirilen 22 kişi arasında Reyhan Küçükyeğen’in de bulunduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında farklı meslek gruplarından çok sayıda ismin yer aldığı belirtildi.

REYHAN KÜÇÜKYEĞEN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Reyhan Küçükyeğen’in, İstanbul’da yürütülen soruşturma çerçevesinde “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak” ve “uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak” suçlamaları kapsamında gözaltına alındığı iddia edildi. Soruşturmanın detaylarına ilişkin resmi açıklamaların ilerleyen süreçte netleşmesi bekleniyor.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyonda Kenan Doğulu, Beren Saat, Ozan Doğulu, Ayşe Hatun Önal, Kerimcan Durmaz, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Yaşar İpek ve Selin Ciğerci gibi isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 22 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturmanın geniş kapsamlı şekilde sürdüğü ifade edildi.

OLAY NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’da geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilerek ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü, soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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