Resul Emrah Şahan kimdir, neden tutuklandı? Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan kaç yaşında, nereli?

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın adı, son dönemde gündemi sarsan bir tutuklama haberiyle yeniden öne çıktı. Peki, Resul Emrah Şahan kimdir, neden tutuklandı? Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan kaç yaşında, nereli?

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, son günlerde gündemin merkezinde yer alıyor. Tutuklanmasıyla birlikte kim olduğu, siyasi geçmişi, yaşı ve memleketi merak konusu oldu. Başkan Şahan'ın neden tutuklandığı ve arkasındaki iddialar, vatandaşlar ve siyaset gündemi tarafından yakından takip ediliyor. Detaylar haberin devamında…

RESUL EMRAH ŞAHAN KİMDİR?

Resul Emrah Şahan, 1982 yılında Ankara'da doğan ve şehir planlama ile kentsel politikalar alanında uzmanlaşmış bir siyasetçidir. Üniversite eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde tamamlamıştır. Profesyonel kariyerine İstanbul Metropolitan Planlama'da (İMP) şehir plancısı olarak başlamış, ardından yazılı ve medya sektöründe kendi şirketini kurmuştur. 2012 yılında yerel yönetime geçen Şahan, 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi'nde Proje Koordinatörü olarak görev yapmıştır.

2019 yerel seçimlerinde Şişli Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Şahan, 2019-2023 yılları arasında Şişli Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş, İstanbul Planlama Ajansı Başkanlığı ve BİMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Şişli Belediye Başkanlığı'na aday olmuş ve yüzde 66,59 oy oranıyla başkan seçilmiştir. Evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

RESUL EMRAH ŞAHAN KAÇ YAŞINDA?

Resul Emrah Şahan, 1982 doğumlu olduğundan 44 yaşındadır.

RESUL EMRAH ŞAHAN NERELİ?

Resul Emrah Şahan, Ankara doğumludur.

RESUL EMRAH ŞAHAN NEDEN TUTUKLANDI?

Resul Emrah Şahan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarıyla gözaltına alınmış; ardından "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklanmıştır. Başkanlık görevinden uzaklaştırılan Şahan'ın yerine kayyum atanmıştır.

