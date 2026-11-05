Real Sociedad Lyon maçı hangi kanalda, Real Sociedad Lyon nereden CANLI izlenir?

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Real Sociedad, iç saha avantajını kullanarak Lyon karşısında 3 puan hedefliyor. Fransız ekibi ise zorlu Bask deplasmanından puanla dönmenin yollarını arayacak. Mücadele, tabii Spor 2 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Real Sociedad Lyon maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.

REAL SOCIEDAD LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Sociedad Lyon maçı, tabii Spor 2 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. tabii Spor 2'nin yayınına yalnızca internet üzerinden erişilebiliyor. Karşılaşma için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

REAL SOCIEDAD LYON NEREDEN CANLI İZLENİR?

Real Sociedad Lyon maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor 2 kanalında takip edebilecek. Yayın bağlantısı ve akışında değişiklik olabileceği için izleyicilerin maç öncesinde resmi yayıncının duyurularını kontrol etmeleri öneriliyor.

REAL SOCIEDAD LYON MAÇI NE ZAMAN?

Real Sociedad Lyon maçı yarın, 5 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Avrupa Ligi kapsamında gerçekleştirilecek.

REAL SOCIEDAD LYON MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Sociedad Lyon maçı, Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Futbolseverler, mücadeleyi başlama düdüğünden itibaren tabii Spor 2 üzerinden canlı takip edebilecek.

REAL SOCIEDAD LYON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Sociedad ile Lyon arasındaki karşılaşma, İspanya'nın San Sebastian kentindeki Reale Arena'da oynanacak. Ev sahibi Real Sociedad, taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.