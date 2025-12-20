Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid Sevilla maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Real Madrid Sevilla La Liga maçına saatler kaldı. Maç öncesi Real Madrid Sevilla maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Real Madrid Sevilla maçını hangi kanal veriyor? İşte Real Madrid Sevilla maçı yayın bilgisi haberimizde...

REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Sevilla maçı S Sport Plus ve S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak. Real Madrid Sevilla maçını S Sport kullanıcıları şifresiz canlı izleyebilecek.

REAL MADRİD SEVİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Sevilla maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Maç S Sport'tan canlı olarak izlenebilecek.