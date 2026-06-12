Ramos Correira tutuklandı mı? SON DAKİKA! Ramos Correıra neden tutuklandı, test sonucu ne çıktı?

Ramos Correira neden tutuklandı, uyuşturucu operasyonunda test sonuçları ne çıktı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden Ramos Correira hakkında verilen tutuklama kararı dikkat çekti. “Son dakika Ramos Correira tutuklandı mı?” sorusu gündemde yer alırken, dosyaya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

RAMOS CORREIRA TUTUKLANDI MI?

Evet. İstanbul’da yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden Ramos Correira, mahkeme kararıyla tutuklanan 9 kişi arasında yer aldı. Böylece Ramos Correira hakkında tutuklama kararı verilerek cezaevine gönderildi.

RAMOS CORREIRA NEDEN TUTUKLANDI?

Ramos Correira, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında bulunuyordu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Correira hakkında, dosyada yer alan iddialar doğrultusunda tutuklama kararı verildi.

BAŞKA KİMLER TUTUKLANDI?

Soruşturma kapsamında Ramos Correira ile birlikte toplam 9 kişi tutuklandı. Tutuklanan diğer isimler arasında Tolga Çam, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız ve Eren Yorulmaz yer aldı. Bu kişiler mahkeme kararıyla cezaevine gönderildi.

KİMLER SERBEST BIRAKILDI?

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden 14’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan isimler arasında Ayşe Hatun Önal, Beren Saat, Kenan Doğulu, Keremcan Durmaz, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci’nin de bulunduğu belirtildi.