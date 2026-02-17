İstanbul'da yürütülen geniş çaplı uyuşturucu soruşturması kapsamında, birçok ünlü ve iş insanının gözaltına alınmasıyla gündeme gelen isimlerden biri Ramazan Bayar oldu. Soruşturma, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarla detaylandırıldı. Peki, Ramazan Bayar kimdir, ne iş yapıyor? Ramazan Bayar neden gözaltına alındı? Detaylar...

RAMAZAN BAYAR KİMDİR?

Ramazan Bayar, İstanbul merkezli çeşitli iş girişimleriyle tanınan isimlerden biri olarak biliniyor. Soruşturma kapsamında adı geçen diğer şüphelilerle birlikte gözaltına alınması, medyada geniş yankı uyandırdı. Gözaltına alınma süreci ve soruşturmanın detayları, Ramazan Bayar'ın sosyal ve iş yaşamıyla ilgili kamuoyunda merak edilen noktaların başında geliyor.

RAMAZAN BAYAR NE İŞ YAPIYOR?

Soruşturma sırasında gözaltına alınan isimler arasında iş insanları, mekan sahipleri ve sanatçılar bulunuyor. Ramazan Bayar'ın iş yaşamı, soruşturmanın odağındaki suçlamalarla birlikte değerlendiriliyor. Operasyonun diğer isimleri arasında; Hakan Tunçelli (Terzi isimli mekan sahibi), Murat Dalkılıç (şarkıcı), Kaan Tangöze (Duman grubu solisti) gibi ünlüler yer aldı.

RAMAZAN BAYAR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ramazan Bayar, İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 kişiden biri olarak işlem gördü. Soruşturma kapsamında toplam 25 şüpheliye, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlamaları yöneltildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Ramazan Bayar ile birlikte gözaltına alınan diğer isimler şunlardı:

Hakan Tunçelli (Terzi isimli mekan sahibi)

Murat Dalkılıç (şarkıcı)

Kaan Tangöze (Duman grubu solisti)

Murat Cevahiroğlu

Barış Talay

Hakan Kakız

Kemal Doğulu

Murat Öztürk (Bonivex isimli işletme sahibi)

Muratcan Kurt ve Nailcan Kurt (Züber isimli firma ortakları)

Alihan Taşkın

Tolga Sezgin

Aygün Aydın

Buse Görkem Narcı

İsmail Hacıoğlu

Furkan Koçan

Operasyon sonrası, diğer 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Ramazan Bayar'ın gözaltına alınması, soruşturmanın geniş çaplı ve çok sayıda şüpheliyi kapsayan doğasını ortaya koyuyor.