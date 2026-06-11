Rafet Eren Yorulmazer kimdir? Rafet Eren Yorulmazer gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Test sonucu pozitif mi çıktı?

İstanbul’da yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında yapılan operasyon sonrası Rafet Eren Yorulmazer’in de gözaltına alındığı iddiaları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen süreçte adı geçen Yorulmazer’in kim olduğu, neden gözaltına alındığı ve test sonuçlarına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

RAFET EREN YORULMAZER KİMDİR?

Rafet Eren Yorulmazer, iş dünyasıyla bağlantılı bir isim olarak öne çıkan ve çeşitli ticari faaliyetlerde yer aldığı belirtilen bir kişidir. Kamuoyunda geniş tanınırlığa sahip olmayan Yorulmazer’in adı, son dönemde yürütülen soruşturma kapsamında gündeme gelmiştir.

RAFET EREN YORULMAZER GÖZALTINA MI ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, gözaltına alındığı belirtilen 22 kişi arasında Rafet Eren Yorulmazer’in de bulunduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında farklı meslek gruplarından çok sayıda ismin yer aldığı bildirildi.

RAFET EREN YORULMAZER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Rafet Eren Yorulmazer’in, İstanbul’da yürütülen soruşturma çerçevesinde “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak” ve “uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak” suçlamaları kapsamında gözaltına alındığı iddia edildi. Soruşturmanın detaylarına ilişkin resmi açıklamaların ilerleyen süreçte netleşmesi bekleniyor.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyon kapsamında Kenan Doğulu, Beren Saat, Ozan Doğulu, Ayşe Hatun Önal, Kerimcan Durmaz, Berdan Mardini, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 22 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Farklı alanlardan çok sayıda kişinin soruşturmaya dahil edildiği ifade edildi.

OLAY NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’da geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü, soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.