Rafa Silva gol nereden izlenir, Real Madrid Benfica maçı Rafa Silva golü nasıl izlenir?

Güncelleme:
Real Madrid Benfica maçında Rafa Silva attığı gol gündem oldu. Peki, Rafa Silva gol nereden izlenir Real Madrid Benfica maçı Rafa Silva golü nasıl izlenir?

Rafa Silva gol nereden izlenir Real Madrid Benfica maçı Rafa Silva golü nasıl izlenir, gibi sorular bu akşam oynanan Real Madrid Benfica maçı ile ilgili merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Rafa Silva gol nereden izlenir Real Madrid Benfica maçı Rafa Silva golü nasıl izlenir?

RAFA SİLVA KİMDİR?

Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva (Portekizce telaffuz: ['?af? 'silv?]), futbol dünyasında bilinen adıyla Rafa Silva, orta saha ve forvet pozisyonlarında görev yapan Portekizli millî futbolcudur. 17 Mayıs 1993 tarihinde Portekiz'de dünyaya gelen Rafa Silva, 32 yaşındadır. Aslen Vila Franca de Xira doğumlu olan deneyimli futbolcu, Forte da Casa'da büyümüştür. Benfica forması giymektedir.

RAFA SİLVA GOLÜ NEREDEN İZLENİR?

Rafa Silva golünü TRTSpor platformlarından izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
