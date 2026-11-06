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Ptt'nin hafta sonu çalışma düzeni, kargo bekleyen ve şubeden işlem yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle cumartesi günü kargo teslimatı yapılıp yapılmadığı ve PTT şubelerinin açık olup olmadığı araştırılıyor. PTT'nin cumartesi günleri dağıtım hizmeti ve şube çalışma saatleri ise hizmet verilen bölgeye göre farklılık gösterebiliyor. Peki, PTT hafta sonu çalışıyor mu? PTT Cumartesi günleri kargo dağıtıyor mu? Detaylar...

PTT CUMARTESİ ÇALIŞIYOR MU, DAĞITIM YAPIYOR MU?

PTT Kargo, cumartesi günleri belirli bölgelerde dağıtım hizmeti sunuyor. Dağıtım saatleri bölgeye ve operasyon yoğunluğuna göre değişirken bazı bölgelerde teslimatlar 13.00'e, bazı bölgelerde ise 17.00'ye kadar devam edebiliyor.

Cumartesi günü dağıtım yapılması, her gönderinin aynı gün teslim edileceği anlamına gelmiyor. Kargonun bulunduğu dağıtım merkezi, gönderinin durumu ve bölgedeki çalışma düzeni teslimat sürecini etkileyebiliyor.

Vatandaşlar, gönderilerinin güncel durumunu PTT'nin resmi internet sitesi üzerinden kargo takip numarasıyla sorgulayabiliyor.

PTT PAZAR GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU, KARGO DAĞITIMI YAPIYOR MU?

PTT'nin standart kargo ve posta dağıtım hizmetleri genel olarak hafta içi ve belirli bölgelerde cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Pazar günleri ise standart dağıtım hizmeti bulunmuyor. Resmi tatillerde de çalışma düzeni değişebildiğinden gönderi teslimat tarihinin buna göre değerlendirilmesi gerekiyor.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ 2026

PTT şubeleri genel olarak hafta içi 08.30'da açılıyor ve 17.30'da kapanıyor. Bazı şubelerde 12.30-13.30 saatleri arasında öğle molası uygulanabiliyor. Ancak çalışma saatleri şubenin bulunduğu bölgeye ve hizmet düzenine göre değişiklik gösterebiliyor.

Cumartesi günü ise yalnızca belirli PTT şubeleri hizmet veriyor. Pazar günleri standart PTT şubeleri kapalı oluyor. Vatandaşlar, gitmek istedikleri şubenin güncel çalışma saatlerini e-Devlet üzerinden yer alan En Yakın PTT hizmetinden kontrol edebiliyor.