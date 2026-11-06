Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

PTT hafta sonu çalışıyor mu? PTT Cumartesi günleri kargo dağıtıyor mu?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
PTT hafta sonu çalışıyor mu? PTT Cumartesi günleri kargo dağıtıyor mu?
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

PTT'nin çalışma saatleri ve hafta sonu hizmetleri, kargo gönderip alacak veya şubede işlem yapacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2026 yılında PTT şubelerinin açılış-kapanış saatleri, cumartesi günü kargo dağıtımı yapılıp yapılmadığı ve şubelerin hafta sonu açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, PTT hafta sonu çalışıyor mu, cumartesi kargo dağıtıyor mu? Detaylar haberimizde.

Ptt'nin hafta sonu çalışma düzeni, kargo bekleyen ve şubeden işlem yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle cumartesi günü kargo teslimatı yapılıp yapılmadığı ve PTT şubelerinin açık olup olmadığı araştırılıyor. PTT'nin cumartesi günleri dağıtım hizmeti ve şube çalışma saatleri ise hizmet verilen bölgeye göre farklılık gösterebiliyor. Peki, PTT hafta sonu çalışıyor mu? PTT Cumartesi günleri kargo dağıtıyor mu? Detaylar...

PTT CUMARTESİ ÇALIŞIYOR MU, DAĞITIM YAPIYOR MU?

PTT Kargo, cumartesi günleri belirli bölgelerde dağıtım hizmeti sunuyor. Dağıtım saatleri bölgeye ve operasyon yoğunluğuna göre değişirken bazı bölgelerde teslimatlar 13.00'e, bazı bölgelerde ise 17.00'ye kadar devam edebiliyor.

Cumartesi günü dağıtım yapılması, her gönderinin aynı gün teslim edileceği anlamına gelmiyor. Kargonun bulunduğu dağıtım merkezi, gönderinin durumu ve bölgedeki çalışma düzeni teslimat sürecini etkileyebiliyor.

Vatandaşlar, gönderilerinin güncel durumunu PTT'nin resmi internet sitesi üzerinden kargo takip numarasıyla sorgulayabiliyor.

PTT PAZAR GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU, KARGO DAĞITIMI YAPIYOR MU?

PTT'nin standart kargo ve posta dağıtım hizmetleri genel olarak hafta içi ve belirli bölgelerde cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Pazar günleri ise standart dağıtım hizmeti bulunmuyor. Resmi tatillerde de çalışma düzeni değişebildiğinden gönderi teslimat tarihinin buna göre değerlendirilmesi gerekiyor.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ 2026

PTT şubeleri genel olarak hafta içi 08.30'da açılıyor ve 17.30'da kapanıyor. Bazı şubelerde 12.30-13.30 saatleri arasında öğle molası uygulanabiliyor. Ancak çalışma saatleri şubenin bulunduğu bölgeye ve hizmet düzenine göre değişiklik gösterebiliyor.

Cumartesi günü ise yalnızca belirli PTT şubeleri hizmet veriyor. Pazar günleri standart PTT şubeleri kapalı oluyor. Vatandaşlar, gitmek istedikleri şubenin güncel çalışma saatlerini e-Devlet üzerinden yer alan En Yakın PTT hizmetinden kontrol edebiliyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış38

8 kişiyi öldüren seri katilin ilk ifadesi! Derdi buymuş
İşte Fatma Betül Kaya'nın sevk yazısı! Satır arasındaki o detay dikkat çekti13

En somut delil! Sevk yazısında satır arasındaki detaya bakın

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi! İmzayı attı, resti çekti

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi! İmzayı attı, resti çekti
Manisa'da kan donduran cinayet! Annesini ve kardeşini öldürdü, kaçarken ablasını arayıp itiraf etti

Ablasını arayıp tek cümle kurdu! Annesini ve kardeşini öldürmüş
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı48

Tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Amedspor taraftarlarından Galatasaray'ın stadı önünde pankartlı mesaj37

Ateşi yaktılar! RAMS Park önünde üç pankart birden açtılar
Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı

Aldatılan koca, karısının intikamını kayda alıp sosyal medyada paylaştı
Kalabalığın aynı anda yaptığı hareketin nedeni ilginç

Herkes aynı anda ağzını açtı! Nedeni pes dedirtecek cinsten
Necati Arabacı'nın sağ kolu yakalandı

Yıllardır aranıyordu! Cehennem Necati'nin sağ kolu yakalandı
Eskişehir'de eşini öldürüp 8. kattan atlayan sanık hakim karşısında! Komşusuna 'Eşim balıktan zehirlendi' notu bırakmış

'Eşim balıktan zehirlendi' notu bırakmıştı! Gerçek bambaşka
İşte dünyanın ilk biyonik insansı robot haber sunucuları

İşte dünyanın ilk biyonik insansı robot haber sunucuları