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Psg Roma maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı tabii Spor. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasındaki PSG Roma maçı 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Paris'teki Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak ve tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak. Maç, TRT'nin dijital platformu tabii aracılığıyla internetten de takip edilebilecek.

PSG ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG Roma maçı tabii Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

PSG ROMA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Maç, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten canlı olarak izlenebilecek. tabii'ye internet sitesi, mobil uygulama ve akıllı televizyon uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. Türk takımlarının yer almadığı Şampiyonlar Ligi maçları tabii Premium üyelik kapsamında yayınlanıyor. tabii Premium üyelik ücreti aylık 99 TL.

PSG ROMA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

PSG Roma maçı şifresiz değil. Türk takımlarının yer almadığı Şampiyonlar Ligi maçları, tabii platformunda Premium üyelik kapsamında yayınlanıyor. Bu nedenle maçı izlemek için tabii Premium aboneliği gerekiyor. Platformda tek maç satın alma seçeneği bulunmuyor.

PSG ROMA MAÇI NE ZAMAN?

PSG Roma maçı 25 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında yapılacak.

PSG ROMA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

PSG Roma maçı, Paris'teki Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak.