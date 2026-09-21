Haberler

Presley Gerber kimdir? Cindy Crawford'ın oğlu Presley Gerber neden öldü?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Presley Gerber kimdir? Cindy Crawford'ın oğlu Presley Gerber neden öldü?
Güncelleme:
+52 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cindy Crawford'ın oğlu Presley Gerber'in hayatını kaybetmesi, moda dünyasında büyük üzüntü yarattı. 27 yaşındaki modelin ölüm haberi kısa sürede gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Peki, Presley Gerber kimdir? Cindy Crawford'ın oğlu Presley Gerber neden öldü? Detaylar haberimizde.

Dünyaca ünlü süper model Cindy Crawford ile iş insanı Rande Gerber'in oğlu Presley Gerber, 27 yaşında hayatını kaybetti. Model Kaia Gerber'in ağabeyi olan Presley Gerber'in Los Angeles'taki bir rehabilitasyon merkezinde yaşamını yitirdiği bildirildi. Los Angeles Adli Tıp Kurumu kayıtlarında yer alan bilgilere göre ölüm 20 Eylül 2026 tarihinde gerçekleşti. Peki, Presley Gerber kimdir? Cindy Crawford'ın oğlu Presley Gerber neden öldü? Detaylar...

PRESLEY GERBER KİMDİR?

Presley Gerber, moda dünyasının tanınan isimlerinden Cindy Crawford ve Rande Gerber'in oğluydu. Kız kardeşi Kaia Gerber de annesi gibi modellik kariyeriyle tanınıyor. Presley Gerber de genç yaşta moda dünyasına adım atarak modellik yaptı.

Gerber'in ölümü, ailesi tarafından da doğrulandı. Ailenin sözcüsü, yaşanan bu zor dönemde mahremiyet talebinde bulunulduğunu açıkladı.

Presley Gerber'in son yıllarda bağımlılık, panik atak ve ruh sağlığıyla ilgili yaşadığı sorunlardan sosyal medya paylaşımlarında söz ettiği belirtiliyordu. Uzun süredir tedavi gördüğü belirtilen Gerber, yaşadığı mücadeleyi takipçileriyle açık şekilde paylaşmıştı.

CINDY CRAWFORD'IN OĞLU PRESLEY GERBER NEDEN ÖLDÜ?

Presley Gerber'in ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Los Angeles Adli Tıp Kurumu kayıtlarına göre 27 yaşındaki Gerber, 20 Eylül 2026'da Los Angeles'taki bir rehabilitasyon merkezinde hayatını kaybetti. Mevcut resmi bilgilerde ölüm nedenine ilişkin bir detay bulunmuyor.

Bu nedenle Presley Gerber'in neden öldüğüne ilişkin şu aşamada kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Ölümün nedeni konusunda resmi açıklama yapılmadığı için mevcut bilgilerin dışında herhangi bir neden belirtmek mümkün değil.

Ailenin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada da ölüm nedenine ilişkin bilgi verilmezken, aile adına mahremiyet talep edildi.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Rusya, Ukrayna'yı yangın yerine çevirdi! 172 İHA ile gece boyunca vurdular

172 İHA ile ülkeyi cehenneme çevirdiler
Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı

Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Bilet almadan stadyuma daldılar! Kaçak giriş anları kamerada

Bariyerleri aşıp içeri daldılar! O anlar kamerada

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berlin'de seçimi kazanan Elif Eralp 'Jin, jiyan, azadi' sloganıyla halay çekti

Berlin'de seçimi kazanan Elif Eralp'ten dikkat çeken kutlama
9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu

9 şirket için kritik karar! Para ve mal varlığı hareketleri donduruldu
Türk başbakan adayı Elif Eralp'in Berlin'deki seçim zaferi Yahudileri ayaklandırdı

Türk başbakan adayının seçim zaferi Yahudileri ayaklandırdı
Adana'da korkutan deprem! Bakan Çiftçi'den ilk açıklama

Adana'da korkutan deprem! Bakan Çiftçi'den ilk açıklama
Rusya’daki parlamento seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre Putin’in partisi birinci sırada

Rusya'da sandıklar kapandı! Putin'in partisinden çarpıcı sonuç
İstanbul ve Muğla'da çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolüne getirildi

Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünde
Kadın esnaf çocuklarının gözü önünde darbedildi

Kadın esnaf çocuklarının gözü önünde darbedildi