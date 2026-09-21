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Dünyaca ünlü süper model Cindy Crawford ile iş insanı Rande Gerber'in oğlu Presley Gerber, 27 yaşında hayatını kaybetti. Model Kaia Gerber'in ağabeyi olan Presley Gerber'in Los Angeles'taki bir rehabilitasyon merkezinde yaşamını yitirdiği bildirildi. Los Angeles Adli Tıp Kurumu kayıtlarında yer alan bilgilere göre ölüm 20 Eylül 2026 tarihinde gerçekleşti. Peki, Presley Gerber kimdir? Cindy Crawford'ın oğlu Presley Gerber neden öldü? Detaylar...

PRESLEY GERBER KİMDİR?

Presley Gerber, moda dünyasının tanınan isimlerinden Cindy Crawford ve Rande Gerber'in oğluydu. Kız kardeşi Kaia Gerber de annesi gibi modellik kariyeriyle tanınıyor. Presley Gerber de genç yaşta moda dünyasına adım atarak modellik yaptı.

Gerber'in ölümü, ailesi tarafından da doğrulandı. Ailenin sözcüsü, yaşanan bu zor dönemde mahremiyet talebinde bulunulduğunu açıkladı.

Presley Gerber'in son yıllarda bağımlılık, panik atak ve ruh sağlığıyla ilgili yaşadığı sorunlardan sosyal medya paylaşımlarında söz ettiği belirtiliyordu. Uzun süredir tedavi gördüğü belirtilen Gerber, yaşadığı mücadeleyi takipçileriyle açık şekilde paylaşmıştı.

CINDY CRAWFORD'IN OĞLU PRESLEY GERBER NEDEN ÖLDÜ?

Presley Gerber'in ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Los Angeles Adli Tıp Kurumu kayıtlarına göre 27 yaşındaki Gerber, 20 Eylül 2026'da Los Angeles'taki bir rehabilitasyon merkezinde hayatını kaybetti. Mevcut resmi bilgilerde ölüm nedenine ilişkin bir detay bulunmuyor.

Bu nedenle Presley Gerber'in neden öldüğüne ilişkin şu aşamada kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Ölümün nedeni konusunda resmi açıklama yapılmadığı için mevcut bilgilerin dışında herhangi bir neden belirtmek mümkün değil.

Ailenin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada da ölüm nedenine ilişkin bilgi verilmezken, aile adına mahremiyet talep edildi.