Prangalı Yarim filmi ne zaman, nerede çekildi? Prangalı Yarim filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Prangalı Yarim filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Prangalı Yarim filmini izleyecek olanların merak ettiği Prangalı Yarim konusu nedir, Prangalı Yarim oyuncuları kimler ve Prangalı Yarim özeti gibi konuları inceliyoruz.

PRANGLALI YARİM FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

“Prangalı Yarim” filmi 2018 yapımı bir televizyon filmi olarak izleyiciyle buluşmuştur. Romantik komedi türündeki yapım, yayınlandığı dönemde özellikle genç oyuncu kadrosu ve kasaba temalı hikâyesiyle dikkat çekmiştir.

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PRANGLALI YARİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film Türkiye’de çekilmiştir ve hikâye tamamen bir Anadolu kasabasında geçmektedir.

Çekimlerin ağırlıklı olarak İstanbul’un Şile ilçesi ve bazı sahnelerde ise Otağtepe bölgesi çevresinde gerçekleştirildiği bilinmektedir.

Doğal kasaba atmosferi, mahalle yaşamı ve kırsal dokular filmde ön plana çıkarılmıştır.

PRANGLALI YARİM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrollerinde sevilen isimler yer almaktadır:

• Ekin Mert Daymaz (Bahri)

• Öykü Çelik (Merve)

Yan rollerde ise dikkat çeken oyuncular bulunmaktadır:

• Muharrem Bayrak

• Serhat Özcan

• Tevfik Yapıcı

• Aydan Burhan

• Levent Tülek

• Özlem Çakar Yalçınkaya

• Onur Özaydın

• Tuncay Gençkalan

• Emir Ünver

• Tolga Öztürk

Film, özellikle karakter uyumu ve kasaba halkını yansıtan geniş oyuncu kadrosuyla öne çıkmıştır.

PRANGLALI YARİM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

“Prangalı Yarim”, çocukluklarından beri birbirine âşık olan Bahri ve Merve’nin hikâyesini konu alır.

Aynı kasabada büyüyen bu iki genç, evlenip yeni bir hayat kurmak ister. Ancak aileler arasında yıllardır süren küslük, bu aşkın önünde büyük bir engel oluşturur.

Olaylar, Bahri’nin istemeden karıştığı bir kaza sonrası daha da karmaşık bir hâl alır ve kendisini “elektronik pranga” cezasıyla evine bağlı bir durumda bulur. Bu durum hem aşkını hem de özgürlüğünü zor bir sürece sokar.

Film; aşk, aile çatışması ve komedi unsurlarını bir araya getiren eğlenceli bir hikâye sunar.

“Prangalı Yarim”, kasaba yaşamını merkezine alan yapısıyla romantik komedi seven izleyicilere hitap eden bir televizyon filmidir. Eğlenceli diyalogları, duygusal hikâyesi ve Anadolu atmosferiyle yayınlandığı dönem ilgi görmeye devam etmektedir.